Restringen visitas al Penal de Aguaruto, en Culiacán, tras riña que dejó dos presos muertos

Sinaloa.- Después de los hechos registrados el día de ayer en una riña en el penal de Aguaruto, en Culiacán, este domingo familiares y amigos de internos quieren ingresar a la visita de costumbre de los fines de semana pero se los impiden.

De acuerdo con los comentarios de las mismas visitas las autoridades del penal no les dejan ingresar, comentaban que la hora de ingreso sería a las 10:00 AM o que las 10:30 y otros dicen que hasta las 11:00 horas por lo cuál hasta antes de las diez de la mañana no han podido ingresar como de costumbre las visitas de los reos.

Las visitas se encuentra aglomeradas en la entrada del penal y con una larga fila de más de 100 metros aproximadamente, sin tomar las medidas de sana distancia por la pandemia Covid 19.

En el acceso del ingreso del Penal de Aguaruto, muy temprano colocaron una cartulina con el aviso de "Debido a los acontecimientos del día de ayer se suspende la visita" el cual molestó a los famliares y amigos de los presos.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado a dar alguna explicación a los visitantes y decirle cuándo o a qué hora será su ingreso para ver a su familiar.