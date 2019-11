Revelan detalles del por qué expendios cierran temprano en Mazatlán

Mazatlán.- Por redes sociales encargados y trabajadores de depósitos de cervezas de Mazatlán, distribuyeron mensajes donde mencionaban que un grupo de personas armadas las habían amenazado para que cerraran sus negocios temprano o que de lo contrario pagarían las consecuencias de ni acatar las indicaciones.

Personal de EL DEBATE realizó un recorrido por algunos negocios de cerveza para entrevistarse con las personas y saber la gravedad del asunto y las perdidas económicas generadas al negocio.

El reporte

Un colaborador de uno de estos negocios comentó que fue el sábado pasado que su jefe o el dueño del deposito le aviso que cerrara a las 21:00 horas, cuando este cuestionó el por qué, ya que después de las nueve de la noche es cuando mas bebidas alcohólicas se venden, solo recibió la respuesta de que hiciera caso.

“Me cayó de sorpresa, ya que mi jefe es muy quisquilloso con el dinero y que me dijera que cerrar temprano en plena hora donde se vende demasiada cerveza se me hizo extraño, ya después vi en redes sociales las publicaciones de las amenazas y de incluso de un secuestro por cinco o seis horas a un trabajador por no haber hecho caso, pero las órdenes son órdenes”, expresó el colaborador.

Foto: EL DEBATE

Los responsables de los negocios se encuentran arreglando la cuestión de los horarios con el personal de alcoholes ya que pretenden abrir sus negocios mas temprano de lo habitual.

Ramiro dueño de un negocio de cerveza informó que estas acciones están causando perdidas considerables de dinero.

“Los jueves, viernes y sábados es cuando mas se vende la cerveza vaya a saber Dios porque pero, las ventas empiezan desde las ocho y media en adelante, porque no acostumbro a cerrar con el permiso que tengo a las dos de la mañana, pero llegan me hablan por teléfono que cierre temprano o no me la voy a acabar es algo que te saca de onda, pues rompen una rutina y que luego salga en las noticias que es mentira lo que nos esta pasando, pues la gente va a creer que somos unos mentirosos, la verdad no denunciamos por que la misma policía lleva la mochada, porque yo se que hay varios negocios que nos cierran y venden cerveza a diestra y siniestra, pero bueno uno solo acata las indicaciones para no verse en problemas”, dijo el comerciante.

Foto: EL DEBATE

¿Era humo?

Durante los recorridos realizados se percató que había comercios abiertos desde las nueve de la mañana, y otros que se encontraban totalmente cerrados.

El lunes pasado el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, expresó que estas denuncias en las redes sociales no eran ciertas o carecían de valor al no tener una denuncia, pero fue ayer por la tarde que en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, las autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron para investigar estos rumores que circulan en internet.

“En fin de semana se venden entre 15 y 20 mil pesos en producto, y te estoy hablando de solamente los tres días que te mencione, las ventas repuntan en las noches, y con decirte que solamente este fin de semana, solamente vendimos 5 mil pesos, con eso no me sostengo por los demás días que están muertos, y no pienso cerrar mi negocio porque es el único sustento que tengo”, finalizó Ramiro.