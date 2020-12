Rezago judicial pone en riesgo eficacia en la impartición de justicia en México

Sinaloa.- La célebre frase atribuida a William E. Gladstone, "Justicia retrasada es justicia denegada", es citada frecuentemente para retratar el sistema judicial que prevalece no solo en México, sino en diversas latitudes del mundo. Esta frase es una máxima legal que expone que si para el ciudadano se dispone de una reparación legal o equitativa, pero esta no es recibida de manera oportuna, es, efectivamente, lo mismo que no tener ningún recurso.

Esta, por desgracia, es una realidad que enfrentan diariamente las personas que esperan impartición de justicia pronta y expedita.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En México, el rezago judicial es un vicio añejo, ampliamente conocido. Sin embargo, durante la contingencia sanitaria derivada por la pandemia de Covid-19, y al tomar medidas de cierre parcial o total de juzgados, se incrementó el mencionado rezago, y con ello fueron cometidas violaciones a los derechos humanos, como es el acceso a la justicia para la población.

Nuevas disposiciones en México

En sesión de 4 de diciembre del 2020, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México".

Esta decisión se fundó en el objetivo de salvaguardar la salud de las personas y de quienes prestan sus servicios en los juzgados y tribunales. Estas medidas se tomarán desde el 5 de diciembre del 2020 al 11 de enero del 2021 en los órganos jurisdiccionales en el Primer Circuito.

Este nuevo receso en materia judicial genera preocupación en la población que aún resiente las medidas tomadas en el mes de marzo con respecto al cierre de juzgados por razones sanitarias que ha impactado en el avance de múltiples procesos judiciales. Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como urgentes, ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad

. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones", de acuerdo con la circular CAP/3/2020 del Poder Judicial de la Federación.

Para los casos restantes, se suspenden los plazos y los términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia.

Recursos tecnológicos

En México, para atender la emergencia sanitaria, se estableció que la procuración e impartición de justicia son actividades esenciales, por lo cual, de manera paulatina, los poderes judiciales, tanto federales como locales, se han ido adaptando a la llamada nueva normalidad para dar cumplimiento a sus obligaciones con el mínimo margen de riesgo al utilizar la tecnología para celebrar audiencias de manera remota. Sin embargo, esto excluye a miles de personas sin acceso a estos recursos tecnológicos, ya sea por las herramientas necesarias y por desconocimiento del uso de las mismas.

Ante la pandemia del Covid-19, los poderes judiciales en México y en el mundo se han tenido que adaptar, señala el académico Héctor Ivar Hidalgo Flores, en colaboración para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ejemplifica al estado de Coahuila, donde ya fue llevado a cabo un juicio oral por videoconferencia, y, en el contexto internacional, en Argentina se acaba de imponer una cadena perpetua a través de Zoom, y en esa misma plataforma un tribunal de Singapur dictó una sentencia de pena de muerte.

Ahora bien, los juicios por Zoom o por videoconferencia podrían ayudar no solo a contener el virus, sino a hacer más ágil la impartición de justicia. Sin embargo, utilizar la tecnología también podría implicar grandes dificultades.

El pasado 18 de marzo del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, anunció por vez primera la suspensión de sus actividades y que, en consonancia, los ministros pararían sus labores jurisdiccionales durante un mes para evitar la propagación de coronavirus,

Durante todo este periodo no se celebraron sesiones, audiencias ni corrieron los plazos procesales; sin embargo, se estableció una guardia para recibir controversias constitucionales consideradas urgentes.

Rezagos judiciales a nivel mundial

El juez José Igreja Matos ha señalado en las Naciones Unidas que "el terrible momento en que vivimos con la pandemia de coronavirus plantea arduos desafíos para quienes trabajan en el sistema judicial". Matos asegura que el alcance mundial de la crisis de Covid-19 nos ha confrontado, nuevamente, en nuestra historia, con la eterna fragilidad de la humanidad. En su carácter de vicepresidente de la Asociación Internacional de Jueces (IAJ) representa a asociaciones de 92 países de los cinco continentes.

Desde esta trinchera, el juez Matos indica que la dimensión global de esta organización implica una obligación particular de reiterar los graves deberes de los jueces en relación con esta pandemia. A nivel estructural, la aplicación de las leyes de emergencia aprobadas por las autoridades nacionales debe ser cuidadosamente supervisada por el Poder Judicial.

Estas respuestas a emergencias confrontarán los principios normales de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el Estado de derecho. "En todos los países que deciden implementar restricciones al orden constitucional, inevitablemente surgirá el riesgo de socavar el papel del poder judicial", afirmó el juez Matos.

Pandemia y derechos humanos

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió la resolución "Pandemia y derechos humanos en las Américas", con la finalidad de establecer que la pandemia del Covid-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el Covid-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y los grupos en situación de especial vulnerabilidad.

La mencionada resolución de la Corte precisa que, teniendo en cuenta que la democracia y el Estado de derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democráticos de los Estados, la Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aun en contextos de pandemia.

En boletín de la Organización de las Naciones Unidas, el juez José Igreja Matos se pronuncia a este respecto señalando que, en todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del Covid-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. Es decir, que la mayoría de los casos judiciales son, o serán, inevitablemente diferidos, si no paralizados.

El vicepresidente de la Asociación Internacional de jueces advierte que, de acuerdo con los Principios de Conducta Judicial de Bangalore, "un juez debe aceptar restricciones personales que el ciudadano común pueda considerar gravosas y debe hacerlo de manera libre y voluntaria". Agrega que este es el caso actual, y debería ser un deber bienvenido que cada juez esté fácilmente disponible para servir a los conciudadanos en un espíritu de servido público.

Pase lo que pase, señala que los jueces deberán continuar al servicio de cada ciudadano cada vez que se deba decidir una medida urgente, siempre que se tome una decisión. Esto sería particularmente aplicable, según consideró en asuntos que involucran derechos fundamentales o la protección de los miembros más frágiles de las comunidades.

Acceso a la justicia en México, limitado por la pandemia

El rezago en el sistema de justicia a nivel nacional en México propiciado por las medidas tomadas durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha provocado violaciones a los derechos humanos, como el de acceso a la justicia. En este sentido, el experto constitucionalista Gonzalo Armienta explicó que la justicia tardía no es justicia, y con el cierre de juzgados o con el número limitado de su personal, un asunto que antes se podía "ventilar" en unos días, ahora tarda meses, lo que ha traído como consecuencia la pérdida del patrimonio o de derechos.

Resaltó que la ponderación de los derechos humanos es fundamental para la toma de decisiones, y que si bien es cierto que el derecho a la salud es un derecho humano importante, considera no perder la perspectiva en cuanto a que el derecho a la justicia afecta al desarrollo sano de la humanidad (Acceso a la justicia en México, limitado en la pandemia).

Los Datos

Restricciones

La CIDH asegurará que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Protección

Las restricciones que sean impuestas por los Gobiernos deben cumplir con el principio de legalidad, necesario en una sociedad democrática, y, por ende, resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud.

Acceso a justicia

El acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.