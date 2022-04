Riña en el Coecillo en León, Guanajuato, deja un muerto

León, Guanajuato.- En la ciudad de León, Guanajuato, se vivieron momentos de terror en el Barrio El Coecillo, un joven perdió la vida la noche de ayer luego de ser ultimado a balazos por ser parte de una riña campal entre pandillas, alrededor de las dos de la mañana de este domingo el joven perdió la vida, en la calle palo cuarto esquina con la calle herreros.

Vecinos de la zona, comentaron que un grupo de jóvenes peleaban entre ellos, al parecer ambas pandillas intercambiaban golpes, cuando disparos al aire hicieron que todos se dispersaran y corrieran con miedo, al escuchar la serie de detonaciones. En la vía pública quedo tendido un hombre con diversos disparos en su cuerpo a simple vista.

Al lugar arribaron elementos de Policía Municipal de León y paramédicos que verificaron que ya no se podía hacer nada por la víctima, pues ya no presentaba signos vitales, en todo el barrio del Coecillo y alrededores se desplegó un operativo de seguridad, pero policías no pudieron dar con el paradero de agresores. No hay detenidos ante esta riña campal que se suscitó de madrugada.

Hasta ahora las autoridades en materia de seguridad no han informado sobre esta situación que se dio la madrugada de hoy, el Ministerio Público ya se encuentra realizando las indagatorias pertinentes, el cadáver del hombre fue trasladado a Guanajuato Capital, en la unidad móvil del Servicio Médico Forense. Las autoridades no proporcionaron detalles sobre la identidad de la víctima o características físicas.