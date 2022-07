Río se encuentra lleno de basura en Caimanero, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Tras visitar en compañía de su familia el río Sinaloa, a la altura del ejido Caimanero, Eloína García lamentó encontrarlo todo sucio, y en lugar de ser una tarde agradable con sus seres queridos fue una jornada de trabajo, ya que tuvieron que limpiar el área donde se colocarían, debido a que había basura por todos lados.

Expresó que entienden que la gente tire desechos donde sea, porque no hay un contenedor donde colocarlos, pero desaprueban que la gente sea tan inconsciente y contamine las áreas de recreo con las que cuentan.

“Es lamentable ver algo tan bonito y que esté tan sucio.”

PETICION

La quejosa hizo el llamado a las autoridades para que le pongan atención a ese punto de recreo y para que se coloquen contenedores, y así los visitantes tengan dónde amontonar su basura.

De igual manera mencionó que sería favorable que se cuente con vigilancia en ese punto, ya que los fines de semana tienden a presentarse muchas familias.

“Se debería de limpiar y deberían de poner vigilancia durante los fines de semana para que la gente no deje su basura regada. Es una pena no encontrar dónde tirar la basura, pues un solo tambo no hay”, lamentó.

Agregó que mientras las autoridades no hagan nada, la situación podría empeorar, y llegará un momento en que esté tan contaminado el río, o lleno de basura, que la sociedad no podrá acudir a esa zona a pasar un día con su familia.

Eloína García indicó que ella y su familia tenían bastante tiempo sin ir, pero recordaban que era un lugar más limpio, y donde siempre se ha contado con bastante afluencia.

Aseveró que es un lindo lugar, aparte de ser tranquilo para los niños, pero el que esté en esas condiciones les genera inseguridad, por miedo a contraer alguna enfermedad por no saber qué se podrán encontrar entre tanto desperdicio.

“Hay muchas botellas y se encuentran hasta rotas, lo que es peligroso para los niños, de manera que sería favorable que se realizara una limpieza y se le pusiera más atención, así como lo hacen con playas, también deberían hacerlo con el río”, finalizó.