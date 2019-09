"¡Rocíalos": sicario del CJNG durante enfrentamiento en Michoacán

Michoacán.- Luego del enfrentamiento armado en Tepacaltepec, Michoacán, ha comenzado a circular un video en redes sociales que muestra a un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disparando contra sus rivales (grupos de autodefensas).

El video habría sido captado por un presunto miembro del CJNG, quien se encontraba al interior de un vehículo mientras la balacera se desenvolvía. Junto a él, en el lugar del copiloto, se observa a un hombre encapuchado, con equipo táctico y un arma de alto calibre, la cual acciona contra sus rivales.

Apriétale, mijo, cuerno... rocíalos, rocíalos a la v#%$", se escucha decir al hombre mientras el otro dispara.

En tanto, el que graba el video le da órdenes al tirador sobre a qué direccion disparar:

"En la casita arriba, en la casita mijo, a la casa mijo... Así mero, arriba de la casa, en la casa mijo, pégales en su p#$% madre".

Así se mide el índice de felicidad en México. Vean con qué afecto le instruye el jefe al gatillero, le dice amorosamente ‘mijo’.



El video correspondería al enfrentamiento registrado ayer lunes 2 de septiembre en el municipio michoacano de Tepalcatepec.

Hacia las 7:30 de la mañana se reportó el inicio de una fuerte balacera que se prolongaría por más de dos horas entre presuntos miembros del CJNG y grupos de autodefensas conformados por elementos de la policía comunitaria y pobladores.

Días atrás, el CJNG había "declarado la guerra" al grupo de Juan José Farías, conocido como "El Abuelo", y esa sería la razón por la que irrumpieron en el pueblo y se desató el enfrentamiento armado, el cual dejó un saldo de al menos nueve muertos y 11 heridos.

En redes sociales fue difundido otro video grabado por un dron, el cual mostraba el escenario que quedó tras el enfrentamiento, con camionetas y cuerpos acribillados sobre una carretera, meientras al fondo sonaba el corrido de "El Cambio", del cantautor Noel Torres, la cual alude a "El Abuelo" y los grupos de autodefensas.

Tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional, Sedena, Seguridad Pública Estatal, Fiscalía General del Estado y Policía Municipal fueron desplegados en distintos puntos del municipio y realizaron patrullajes.

Así mismo, el alcalde de Tepalcatepec, Felipe Martínez, emitió un comunicado donde negó que exista un grupo criminal en el municipio que se enfrente al CJNG, sino que se trata de pobladores defendiéndose de las agresiones del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes.

"... aquí no hay cárteles, pero el gobierno del estado está necio en que aquí hay un cártel; somos agredidos, no somos delincuentes, nos estamos defendiendo de las agresiones del CJNG, eso no lo entienden en el gobierno ni en la federación".

El edil añadió que "El Abuelo" ya no lidera a los autodefensas, y negó que fuera líder de algún grupo criminal.