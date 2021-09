SEDENA y FGR aseguran auto robado, armas de fuego y explosivos en Valle de Juárez, Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Un nuevo golpe a la delincuencia organizada que opera en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, ha realizado la Fiscalía General de la República (FGR) al asegurar un auto robado, armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano y explosivos.

La FGR señaló hoy que ya integran una carpeta de investigación "contra quien o quienes resulten responsables, por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras el aseguramiento de explosivos, armas de fuego y cartuchos" que fueron localizados en la colonia El Moral de la cabecera municipal de Valle de Juárez.

El hallazgo se dio el pasado miércoles gracias a un recorrido que realizaban a gentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la calle Privada de San Cristóbal, de la colonia El Moral, en donde identificaron una camioneta con reporte de robo.

Al descender de sus unidades y realizar una inspección al vehículo, los militares se percataron de que en el interior había armas de fuego de grueso calibre, así como posibles explosivos.

Ante dicha situación, procedieron a realizar un respectivo cateo el cual la FGR señaló que culminó con el siguiente hallazgo:

6 artefactos explosivos de forma artesanal tipo granadas

1 rifle AK-47 de los conocidos como “cuerno de chivo”

1 rifle galil calibre .308

1 aditamento lanzagranadas calibre .40

13 cargadores

350 cartuchos útiles

cinco chalecos tácticos

Además, de la camioneta con reporte de robo

Parte del armamento y explosivo asegurado por la FGR en el municipio de Villa de Juárez, Jalisco. Foto: Cortesía

En la zona no se logró ubicar a la o las personas que tripulaban la camioneta, por lo que no se reportan detenidos hasta la publicación de la presente nota, no obstante, la FGR continuará con las investigaciones que permitan dar con los delincuentes.

El vehículo robado, las armas, explosivo y equipo táctico fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, para resolver conforme a derecho corresponda, puntualizó la corporación.