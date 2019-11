SSP Mazatlán conoce denuncias contra policías pero prefiere callar

Mazatlán.- Con respecto a la petición realizada el pasado 24 de noviembre, por el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, sobre una denuncia de extorsiones realizadas por Policías Estatales a residentes y turistas del puerto, en el cual decía que los retiraran de Mazatlán, los dos titulares de las corporaciones tanto municipal y estatal comentaron al respecto de esta denuncia realizada por el edil del puerto.

Pretende dialogo

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, expresó que es muy difícil que esta petición realizada por el alcalde de Mazatlán se realice o se cumpla ya que la ley exige que la Policía Estatal se haga presente en cada una de las entidades locales y estatales del país.

En el estado tenemos 50 patrullas estatales, y en Mazatlán tiene 30 elementos estatales que son cambiados cada 15 días a diferentes lugares del estado, por ende no puede existir una red de extorsión de la policía estatal, manifestó.

Dijo que si la los elementos estatales eran retirados del puerto, se privaría de la seguridad a los ciudadanos de Mazatlán ya que la presencia de esta corporación ha sido de suma importancia para el puerto y así mismo ha ayudado a facilitar los operativos trabajando en coordinación con la institución municipal.

“Si se llega a detectar que uno de nuestros elementos estatales, esta haciendo cosas que están fuera de la ley se les castigará, con todo el peso de la misma, pero para esto tiene que haber un señalamiento y lo único que yo tengo es un papel, donde acusan a dos patrullas, pero el afectado no ha denunciado legalmente, solo se tiene la denuncia de el alcalde la cual, no hace valida su demanda ya que el afectado no es el aun así sea el representante de Mazatlán”, informó Camarillo.

Por ultimo el funcionario estatal comentó que se han dado de baja a 300 elementos activos de la policía estatal, por faltas a la ley, comentó que espera llegar a un dialogo con el edil de Mazatlán y con el secretario municipal para que la relación entre las dos corporaciones no se vea afectada.

“Hay que ver los intereses de los ciudadanos, no el de los funcionarios, lo que tienen que hacer es depurar la policía municipal, ya que ahí sí hay varios que se están llenando los bolsillos ilícitamente”, finalizó Cristóbal Castañeda.

No da opiniones

Por su parte Federico Rivas Valdés, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo no tener opinión respecto a la denuncia realizada por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, solo sabe que sí hay denuncias de casos de extorsión y que asuntos internos se encuentra investigando.

Lo único que puedo precisar es que el alcalde solicitó el apoyo de las Fuerzas Armadas para que trabajaran en coordinación con nosotros, de lo demás es un tema el cual no me compete, argumentó.

Explicó que si hacen falta mas elementos policiales, que no hay cámaras de vigilancia suficientes para mantener vigilado todo el puerto, pero que se esta trabajando con firmeza para mantener el orden del puerto.

“Lo único que estoy solicitando es un subsecretario de seguridad pública para la zona sur y que este apoyando a los demás jefes policiacos de todo esa región para que el actuar sea mas rápido y efectivo, sobre temas de corrupción el personal policiaco que se detecte haciendo ese tipo de delitos, tendrá que presentarse ante las autoridades competentes y enfrentar sus actos”, finalizó Rivas Valdés.