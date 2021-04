SSP investiga supuesta tortura hacia reclusa en penal de Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Un presunto abuso quedó en evidencia después de que una reclusa del penal de Aguaruto (CEJUDE), en el muncipio de Culiacán, Sinaloa, hiciera una transmisión en vivo en la que relató que era víctima de agresiones físicas y que atentaron contra su vida al querer quemarla en su celda.

La mujer, quien trasmitió desde Instagram con el usuario Pekozaquintero acusó al director del centro penitenciario si algo le pasaba.

Ante las circunstancias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que ya se está recabando información al respecto, sin embargo, de manera preliminar, se informó que la mujer fue encontrada bajo los influjos de alguna droga.

Leer más: Reclusa denuncia supuesta tortura con quemaduras en el penal de Culiacán, Sinaloa

La transmisión de casi dos minutos que alcanzó un total de 1279 subscriptores de Instagram en vivo fue hecha hoy y de inmediato se hizo viral.

Pekozaquintero relata que ha sido golpeada y que la intentaron quemar en su celda y que de milagro salió viva.

Alega que sus heridas que eran visibles en los ojos durante el video no fueron tratadas y que no se le ha permitido el acceso a sus familiares.

Véanme las manos, me quemé todas las orejas. Véanme la nariz, estoy toda golpeada. Si me muero y me voy con las patas por delante fue el penal de Aguaruto”, fueron unas de las palabras que se dijo en la transmisión.