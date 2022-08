SSPyTM Culiacán llama a denunciar posibles montachoques

Culiacán, Sinaloa. - Sobre alertas emitidas por medio de audios y publicaciones en redes sociales sobre supuestos montachoques, el Director de la Unidad de Vialidad, el Policía Tercero José Luis Torres Valdez indicó que hasta este momento no hay reportes de esta situación, así lo expresó:

“Hasta el momento no contamos con un reporte de ello, por lo tal, invitamos a la ciudadanía que en caso de ser víctima de este hecho marcar al 9-1-1 y denuncie”

En caso de que algún conductor sea víctima de algún hecho de esta naturaleza, el Director recomendó tomar medidas al indicar que primero y sin bajar de la unidad, deben marcar al servicio de emergencia y no descender de su vehículo.

“Si usted pasa por esta situación las recomendaciones serían, que no baje de la unidad, no baje los cristales de las ventanas para no tener cercanía con ellos, llamar de forma inmediata al 9-1-1 para que acuda la autoridad competente; y si cuenta con un seguro automotriz, en ese momento marcar a lo que es su seguranza”, manifestó el responsable de la seguridad en el Municipio.

Torres Valdez, enfatizó la importancia de llamar al servicio de emergencias para que acudan los cuerpos de seguridad.

Te recomendamos leer:

“Si llama al 9-1-1, le da la certeza que será atendido”, aseguró. Además, informó que el personal fue instruido por el Secretario de Seguridad, el Mayor Pedro Rojas Ibarra, para que estén atentos ante cualquier eventualidad de este tipo, y para ello la SSPyTM cuenta con una estrecha coordinación con Autoridades Estatales y Federales para atender a la población ante cualquier hecho que vulnere su integridad.