Salvador Zamora arranca campaña electoral, en Bosque de La Primavera en medio del incendio

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. - En medio de la contingencia ambiental causada por el candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora Zamora, arrancó su campaña de reelección dentro de las inmediaciones del Bosque de La Primavera, sin importar el incendio que se presenciaba en el ANP.

A las 7 de la mañana de este domingo, y sin importar la Alerta Atmosférica establecida por la Semadet, en la zona del Palomar, perteneciente al Bosque de La Primavera, Salvador Zamora inició su campaña acompañado por simpatizantes y candidatos del partido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Es un día muy especial para mí y para todas las personas con las que he trabajado desde hace muchos años por Tlajomulco. Desde el bosque y al lado de quienes aman a Tlajo tanto como yo, quiero enviar un mensaje muy importante. Escúchalo con atención y compártelo", compartió Salvador Zamora Zamora.

Leer más: Félix Salgado se debilita; estuvo a punto de desamayarse en un mitin

El candidato del partido Movimiento Ciudadano, se mantuvo acompañado de candidatos, simpatizantes del partido naranja, en donde se comprometió a seguir luchando por el gran pulmón de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Lo hicimos aquí porque precisamente aquí enfrentamos la batalla más importante que hemos dado desde que me dedico al servicio público, pero sobre todo desde que soy presidente municipal, el haber enfrentado una batalla por defender el bosque me genera además de un gran orgullo hoy también me genera ataques de personas que se sienten dueños del Bosque, pero el bosque es de todos", señaló Zamora.

El abanderado de MC, mencionó que un proyecto pendiente es brindar agua a todas las colonias pertenecientes al municipio, debido a que es una problemática que se ha mantenido desde hace varios años en la entidad.

"Porque vamos a seguir luchando para culminar el proyecto más ambicioso de agua que ha tenido la historia de Tlajomulco un proyecto integral que incluye desde luego el saneamiento la captación pero sobre todo algo tan importante y tan necesario como es la potabilización y distribución de agua para que llegue más y mejor agua a los hogares de nuestro municipio", agregó el funcionario.

Durante la tarde de este domingo la Semadet informó que el incendio que se mantenía activo desde el pasado jueves 1 de abril, señalaron que el siniestro había sido controlado por los más de 500 brigadistas que laboran para poder sofocarlo.