Salvador narra como explotó la casa que dejó una mujer muerta en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Empezaba a amanecer en la comisaría de Los Ángeles del Triunfo, municipio de Guasave, cuando un ruido extraño perturbó el sueño de Salvador A"N", quien vive en la esquina que forman la calle Salvador Alvarado con Constitución y Lázaro Cárdenas

Él se encontraba en una de las recámaras de su domicilio, cuando ruidos extraños perturbaron su sueño al grado que tuvo que sentarse en la cama y asomarse por una ventana que queda justo en la cabecera.

Al momento de abrir la ventana confirmó que el árbol que está en su patio se movía y fuerte, pero su sorpresa fue al ver en la misma dirección, pero en lo alto, una luz destellante que asimiló como fuego, en ese momento se quitó de la ventana y al querer pararse se escuchó el estruendo que estremeció a lo comunidad.

"A mí me despertó un ruidajo, un viento fuerte que venía, me desperté y voltee por la ventana y miré que los árboles se movían, y de repente miré una luz en los alambres, como lumbre, y después escuché el estallido. Yo pensé que habían chocado los cables, habían hecho lumbre y después tronó, y me levanté rápido", relató.

Fue cuestión de segundos que se paralizó y se levantó rápido, llamó a su mamá, quien vive enseguida de la casa de su tía Olga "N", a quién se localizó sin vida en el interior de la vivienda donde se originó la explosión.

"Le dije mamá, hable con mi tía, ¿cómo están ustedes?, bien, me dijo. Háblele a mi tía porque ahí vi lumbre y escuché el tronido. Pero ya no pudimos comunicarnos con mi tía", explicó.

Al igual que docenas de otras casas, de la de Salvador salieron volando cristales, arreglos de vidrio de la sala se hicieron añicos y las chapas de las puertas se desprendieron.

La onda expansiva rebasó los 200 metros al reportarse casas con afectaciones, principalmente en ventanas, y otras están agrietadas y presentan cuantiosos daños.

Al igual que Salvador, otros habitantes de la comisaría que se encontraban en pie para irse a sus labores, externaron que se percatarse de la luz destellante sin imaginar que terminaría en tragedia.

