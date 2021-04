Salvan a adulta mayor que intentaba arrojarse de puente en Culiacán

Sinaloa.- Una mujer de la tercera edad intentó arrojarse del puente Jorge Almada (puente de la Obregón), en Culiacán, Sinaloa, la tarde de este jueves, pero afortudamente fue salvada por civiles que se percataron de sus intenciones y quiénes posteriormente alertaron a las autoridades del hecho arribando en pocos minutos elementos de la Policía Municipal del escuadrón de bicicletas quiénes le brindaron ayuda y la convencieron para trasladarla a la Cruz Roja para una valoración.

La identidad de la adulta mayor no fue dada a conocer, debido a que no traía documento alguno, pero se informó que aproximdamente cuenta con 70 años de edad, quién vestía un pantalón y blusa color verde.

La alerta sobre este caso se dio alrededor de las 16:45 horas de este jueves, donde se informaba que una mujer intentaba aventarse del puente de la avenida Álvaro Obregón, y que se requería la presencia de las autoridades para que fuera atendida, ya que se encontraba en mal estado emocionalmente.

Agentes preventivos del escuadrón de bicicletas fueron los primeros en llegar al sitio dandole a la fémina ánimos de que les permitiera ser ayudada.

Un par de mujeres policías platicaron con ella, y luego de varios minutos de estar renuente a ser llevada a la Cruz Roja para que fuera revisada, finalmente fue convencida y la acompañaron a la Benemérita Institución donde fue checada por médicos de guardia.

Los motivos por el cual intentó quitarse la vida tratando de tirarse del puente hacia el río, no fueron dados a conocer, solo que traía un cuadro de depresión. Luego de ser checada de su estado de salud, personal de trabajo Social de la SGPyTM, estuvo al pendiente y en espera de localizar a familiares ya que la fémina no dio informes al no recordar sus generales.