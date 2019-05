Saquean 6 negocios durante la madrugada en Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Los amantes de lo ajeno no descansan. La mañana de ayer robaron tres negocios ubicados en diferentes zonas del puerto. La ola de vandalismo ocurrió entre las 05:30 y 06:00 horas. Los ladrones se surtieron y se llevaron un buen botín de al menos dos negocios.

El primer atraco

Uno de los negocios asaltados es una tienda departamental ubicada entre las avenidas Aquiles Serdán e Ignacio Zaragoza, de la colonia Centro.

La información proporcionada por el responsable de la tienda refiere que los videos de grabación muestran que a las 05:00 horas, unos sujetos a bordo de unos vehículos quebraron uno de los ventanales con una piedra, se metieron a la tienda y robaron un televisor de 62 pulgadas.

Asimismo, intentaron romper los módulos donde se guardan los celulares, pero no les dio tiempo porque la alarma sonó y huyeron.

“Hasta ahorita, en el inventario es lo que nos hace falta, solamente el televisor. Ya mandé pedir el reemplazo del cristal y se están haciendo las investigaciones correspondientes, porque tengo entendido que no nomás aquí asaltaron, sino en otro lugares”, dijo el gerente del negocio.

Local de teléfono

A las 05:30 horas, las alarmas de un negocio de telefonía celular, ubicado en avenida Ejército Mexicano, entre avenida De las Rosas y General Pesqueira, de la colonia Lomas del Mar, empezaron a sonar.

Los ladrones usaron martillos y marros, que según muestra el video, rompieron la cortina y trataron de hacer lo mismo con el cristal, pero al ver la luz de las sirenas de las patrullas, se esfumaron del lugar.

Una casa de empeño fue saqueada durante la madrugada. El botín fue de teléfonos celulares. Foto: Raúl Briones

“Afortunadamente, aquí no se llevaron nada, el inventario está completo, y la presencia de los policías fue oportuna. Tenemos un sistema de seguridad muy avanzado, el único daño que provocaron fue el de romper el cristal y la cortina”, dijo la supervisora del local.

Roban en casa de empeño

Un negocio más que se vio afectado es una casa de empeños ubicada en avenida Ejército Mexicano, entre las calles Río San Lorenzo y Trópico de Cáncer, de la colonia Brisas del Mar.

El robo a este local ocurrió a las 06:00 horas. La alarma del negocio sonó en el teléfono móvil del responsable del local, pues tiene vinculadas las señales de alerta las por medio de una aplicación. Este llamó a los agentes de la Policía, que llegaron al lugar, pero el negocio ya había sido robado.

Cuando el encargado de la casa de empeños llegó al lugar, rápidamente comenzó a hacer el inventario. Faltaban 30 celulares y dos pantallas de plasma de 52 pulgadas.

Los candados de una casa de empeño fueron forzados por los ladrones durante la madrugada. Foto: Raúl Briones

“A mí me alertó la aplicación que tengo para este tipo de accidentes. Me levanté rápido, avisé a la Policía, pero se llevaron buen dinero en objetos. La Policía nos dijo que a través de las cámaras de vigilancia ya tienen ubicado el carro dónde venían los ladrones. Y también que no nada más había robado este negocio, sino otros”, dijo el gerente de la tienda de empeño.

Que redoblarán la vigilancia

El director de operaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Heriberto Martínez López, comentó que, efectivamente, se cometieron estos robos casualmente a la hora del cambio de turno de sus elementos.

Tenemos información necesaria. Estamos seguros que el carro que robó en el centro y en la casa de empeño es el mismo, y haremos una búsqueda exhaustiva de ese caso.

También comentó que el modo de operar es a base de vigilancia, pues antes de robar los negocios, estas personas estudian muy bien lo que van a hacer.

“Tengo conocimiento de que fueron 30 teléfonos celulares y tres pantallas de plasma de diferentes pulgadas. Las personas responsables de los negocios ya están acudiendo a levantar sus demandas”, dijo el líder policiaco.

Añadió que se está manteniendo una relación con los agentes del Ministerio Público para hacer que las cosas se solucionen de manera más rápida, y buscarán un método nuevo para cuando sucedan este tipo de delitos.

“No les puedo decir qué tipo de operación vamos a realizar porque apenas estamos en eso, pero de que trabajaremos para dar una mayor seguridad al puerto, lo haremos”, finalizó el funcionario.