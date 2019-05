Se atrincheran empistolados en Hidalgo

Monterrey, Nuevo León.- Hombres armados se atrincheraron en una casa, la cual está sitiada desde anoche en el municipio de Hidalgo.



Agentes de la Policía Ministerial, policías militares y Fuerza Civil mantienen resguardada la zona alrededor del inmueble que está por la calle Adolfo López Mateos, entre Guadalupe Victoria y Rayón, en la Colonia Benito Juárez.



Alrededor de las 21:10 horas de anoche, agentes ministeriales y policías municipales acudieron ante un reporte de detonaciones de arma de fuego.



Al llegar a dicha calle observaron a un hombre delgado que traía playera negra con estampados blancos y pantalón de mezclilla, el cual portaba un arma larga.



Al ver la presencia policiaca, el hombre se introdujo a un domicilio donde presuntamente había uno o dos hombres más armados.

Camioneta de Fuerza Civil que se movilizó en el municipio de Hidalgo, mantienen resguardada una zona donde unos hombres armados se atrincheraron, el 28 de mayo del 2019. Foto: Twitter @mvacity



Una fuente policiaca dijo que los agentes trataron de detener al sospechoso y llegaron al domicilio que presentaba impactos de bala y en el interior había casquillos calibre .223.



Cuando pretendían entrar al inmueble, un hombre que estaba dentro y que se identificó como Félix, de 72 años, les dijo a los policías que se retiraran que no podían entrar a su domicilio.



Las autoridades no han confirmado si al hombre lo tienen sometido las personas armadas.



Pese a que en el lugar las autoridades mencionaron que eran de dos a tres las personas armadas, Aldo Fasci, Secretario de Seguridad Pública del Estado, aseguró que solo era uno y que no había rehenes.

Tras concluir la reunión de Seguridad en Palacio de Gobierno, Fasci indicó que se encontraban en espera de una orden de cateo para entrar al domicilio.

Aunque descartó que se tuviera que evacuar la zona del atrincheramiento, el Secretario recalcó que el operativo debe realizarse con precaución para evitar afectaciones a civiles.