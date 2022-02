Se caen dos contenedores con glicerina de camión de carga en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Dos contenedores con glicerina con capacidad para 200 litros cada uno, se vinieron abajo cuando el conductor del camión que los transportaba intentó incorporarse a la ampliación de la avenida Álvaro Obregón por una rampa de acceso en la colonia Francisco I. Madero en Culiacán, Sinaloa, la tarde de este jueves.

El reporte del percance fue a alrededor de las 15:00 horas en la rampa que se localiza a un costado de la escuela primaria Diana Laura Riojas, en el sector sur de Culiacán.

Los datos indican que el operador de un camión de carga intentaba incorporarse a la Álvaro Obregón, y cuando ascendía, el peso de los dos contenedores se trasladó al final de la caja y botó los seguros de la puerta y cayeron a mitad de la rampa de ascenso.

Los contenedores bloquearon la rampa por algunos momentos, y no fue sino hasta que, apoyados por una grúa volvieron a colocar en su lugar los contenedores.

Personal de Protección Civil municipal acudió al lugar, el cual ya había sido despejado. Los contenedores con glicerina no presentaron daños ni derrame, que, en todo caso no representaba riesgo alguno de intoxicación, ya que es un producto no dañino.