Se cometieron más delitos en una casa donde fue ejecutada una niña

GUADALAJARA, Jalisco (Agencia Reforma).-En la casa donde una niña de 11 años fue baleada el pasado 24 de enero, ya habían sucedido eventos delictivos, aseguró la encargada de Delitos Cometidos contra Mujeres, de la Fiscalía del Estado, Rosalina de la Rosa Rosas.



(Estamos) agotando líneas de investigación que se encuentran relacionadas con más eventos delictivos en el mismo domicilio



La funcionaria de Fiscalía no aclaró el tipo de situaciones ilícitas ocurridas anteriormente en la finca, pero reconoció que la familia de la niña también estuvo relacionada con estas.



Asimismo, los papás de la niña no tienen historial delictivo y no habían recibido amenazas.





"No existía algún antecedente, al menos es lo que nos refieren", aclaró De la Rosa

Matan a una niña de 11 años en Guadalajara





Lamentó que no existen videos de la agresión.



Por el horario en el que ocurrió el hecho nos encontramos ante la ausencia de testigos



La menor murió en un hospital de especialidades ubicado en calles Ventura Anaya y Circunvalación de Guadalajara, pero le dispararon en su casa de Hacienda La Herradura, entre Hacienda de Tala y Hacienda Mariscala, en la Colonia Oblatos.



Rosalina de la Rosa explicó que la agresión fue directa a la fachada y una bala en descenso fue la que lesionó a la menor.



De acuerdo con notas periodísticas, el cruce de Hacienda la Herradura y Hacienda de Tala fue escenario de otro homicidio ocurrido el 27 de septiembre de 2018.

Un joven de 26 años que estaba en una reunión familiar, fue asesinado cuando salió a la tienda.