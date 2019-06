Se cumplen 9 años de la masacre del Centro Penitenciario El Castillo

Mazatlán, Sinaloa.- Fue un 14 de junio del 2010 cuando el Centro Penitenciario El Castillo se tiñó de sangre al ser tomado por hombres armados que le quitaron la vida a 28 reos e hirieron a tres custodios. A nueve años de este hecho tan atroz y lamentable, personas siguen recordando el momento como si hubiera sido hace unas horas.

Fue el modulo 21 el que tomaron los pistoleros y comenzaron a quitarle la vida a 28 reos que hasta la fecha aun no se sabe el motivo que llevó a estos hombre a cometer tal aberración.

La pesadilla no se va

Aún recuerdo como su hubiera sido hoy, yo llegué en la mañana, hice mis labores de rutina: checar a los colaboradores que entran, contar los reos que tenemos en el penal y así la rutina de diario, cuando de un momento a otro me vi con una pistola en la cabeza y rodeado de hombres encapuchados, en cuestión de segundos vi pasar mi vida por mi cabeza, por mi mente y lo primero en que pensé fue en mi familia, trate de zafarme de controlar a los agresores pero era imposible; me dieron un cachazo y caí sin saber mi, comentó un custodio que vivió la aterradora experiencia.

También comentó que una vez que despertó vio a muchos personas de rodillas y tomados como rehenes, jamas se imaginó que estuviera pasando esa situación.

“Todavía tengo pesadillas, todavía me levanto de un salto y me imagino las palabras que estos delincuentes me dijeron ¡si levantas la cabeza te vuelo los sesos!, y fui de nueva cuenta brutalmente golpeado, y de repente escuchar los balazos el olor a pólvora y sangre que me llenó la piel de angustia y dolor, porque a pesar de todo son seres humanos y se les debe de respetar y valorar”, refirió el guardia.

El custodio dijo que a pesar de que han pasado ya nueve años, aun tiene estragos en su cuerpo, pues por la dura golpiza que recibió, el esternón le quedó fisurado para lo que resta de sus días y aún acude al medico para la valoración medica.

También añadió que solamente se le ha dado atención medica pero que jamas ha recibido atención psicológica pues las personas creen que este tipo de hechos pasan desapercibidos.

Con las manos temblorosas, y lagrimas en los ojos el guardia comentó que por años ha intentado olvidar esta situación pero le es imposible; siempre hay recuerdos que llegan a su mente le que hacen recordar el día mas largo de su vida, como él lo menciona.

“Es imposible olvidar esto, de todos los custodios que estuvieron presentes en la balacera soy el único que queda aquí, pero no por eso quiere decir que las cosas se olvidan. Cuando paso por le módulo 21 el cual fue atacado, se me pone la piel de gallina y recuerdo todo aquello que viví no se si fueron minutos, horas no lo sé, lo único que sí sé y que agradezco infinitamente es estar con vida y ver como mi familia ha crecido a largo de estos años”. EL DEBATE

El agente estatal comentó que ya no se ofician misas cada año como se hicieron los primeros cuatro en que pasó la masacre, pero que aun así en cada misa que se oficia todos los domingos se sigue rezando por cada uno de los fallecidos en ese trágico día.

Aun falta personal.

Por ultimo el custodio comentó que tras este accidente la seguridad se incrementó en el penal y que las reglas se volvieron mas estrictas respecto a la entrada de las personas que van y visitan a sus familiares.

En ningún momento sospeché o percibí que esto pasaría, nunca vi nada sospechoso hasta ese día, después de que todo terminó me mandaron al hospital y me sedaron y descansó de todo lo que había vivido, no me enteré cuántos fueron ni quiénes, hasta días después supe que habían sido 28 reos, una cifra importante que conmovió a todo el país, finalizó el custodio.