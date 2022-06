Se desconoce si eran los "caniqueros" las personas lesionadas a balazos en Mazatlán: Malpica Hernández

Mazatlán, Sinaloa.- El encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, Inspector Simón Malpica Hernández en entrevista dado al término del Lunes Cívico, mencionó que se desconoce si las personas que sufrieron el ataque a balazos en día sábado por la tarde en la colonia Burócrata son los conocidos como “caniqueros”, quienes en los últimos días se han establecido en los estacionamientos de diversos centros comerciales.

“Es lamentable lo que ocurrió el sábado por la tarde, ya tenemos instrucciones del alcalde, se están implementando operativos en entradas y salidas de la ciudad en coordinación con los tres niveles de gobierno”, comentó Malpica Hernández.

Asimismo, se comentó que se han estado implementando operativos en las colonias con puntos rojos en la ciudad, donde se han logrado asegurar motocicletas con reportes de robos, por faltas de placas, por circular más de dos personas, por falta de documentación.

Se dio a conocer que en el caso de las personas en la colonia Burócrata que sufrieron un ataque armado la tarde del día sábado las investigaciones le corresponden a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“Por el momento lo desconozco, eso lo está trabajando la fiscalía y no podemos más dar información ya que no podemos entorpecer su labor”, informó el encargado del Despacho de dicha secretaria.

Asimismo, se dio a conocer que los familiares de las personas lesionadas en un principio no querían proporcionar su identidad y daban nombres falsos hasta que después dieron la información real.

En cuanto a los grupos de motociclistas que se adueñan de las calles y avenidas de la Zona Dorada, se dijo que se está trabajando en coordinación con elementos de Tránsito municipal donde se han infraccionando, deteniendo motos, las que no presenten portación de placas, quienes no porten casco y quien además no traiga su documentación en regla.

Se han levantado aproximadamente unas 60 infracciones debido a este tipo de faltas al reglamento de tránsito.

De igual manera se dio a conocer que se están implementado operativos de revisión a transporte del servicio público para evitar algún hecho delictivo en contra de los conductores de estas unidades.