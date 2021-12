Se han atendido alrededor de 29 incendios de casa habitación durante el mes de diciembre en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El segundo comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, dio a conocer que los principales incidentes que han ocurrido son incendios en baldíos, pero sobre todo los incendios de casa habitación.

“Lo que más prevalece como todo el año son los incendios de baldíos, tenemos mucha incidencia por estas causas, también sobre salta los incendios de casa habitación, en lo que va del año se han registrado 318 incendios de casa, en lo que va de este mes de diciembre se han registrado 29, la media que nosotros manejamos es de 20 a 25, ahora se nos está desfasando, pero generalmente en los meses de diciembre y enero se desfasa de 30 a 32”, comentó Robles Chávez.

Las probables causas que se han presentado son los incendios por el uso de veladoras, la gente no prevé donde colocarlas, a pesar de las constantes campañas preventivas sobre esta situación, así como también se ha tenido muchas incidencias por fallas eléctricas, hasta el momento no se ha tenido ningún incendio a consecuencia del uso de luces navideñas o por los pinos ya que aún se conservan verdes e hidratados.

También se han atendido incidencias a consecuencias de choques que en estas fechas han aumentado, lamentablemente este tipo de incidencias tiene mayor índice de mortalidad que los incendios, ya que de 30 que pudieran ocurrir en el año, el 10 por ciento son de consecuencias de que pudiera haber personas fallecidas.

En cuanto a los incendios de lotes baldíos ha habido también un incremento a consecuencia de la quema de basura después de las posadas o por el uso de pirotecnia ya que se encuentran secos y se han atendido en lo que va del presente mes alrededor de 61, en total de lo que va del año por esta situación se tiene la cifra de 840 atenciones a lotes baldíos.

“Este tipo de percances son a consecuencia de que las personas pierde el control de esa práctica de fuego, esa es una emergencia que se puede prevenir, además está prohibido por la autoridad, ya que el impacto que ocasiona al medio ambiente y más el daño a la salud”, mencionó Saúl Robles.

Las recomendaciones que dan a la ciudadanía los elementos de Bomberos Mazatlán en estas fechas decembrinas es festejar de manera segura, sí salen de casa apagar las luces del pinito, no dejar veladoras prendidas, evitar dejar aparatos electrónicos que no se utilicen conectados, porque en estas fechas pudieran haber sobre cargas en los transformadores, revisar las instalaciones de gas para evitar fugas, al momento de querer realizar la comida para la cena navideña no utilizar el uso de fogones ya que las mangueras tienden a derretirse y eso llega a provocar incendios grandes, una de las cosas más importantes es evitar hacer uso de la pirotecnia por ningún motivo y que los padres colaboren con esta medida para evitar algún incidente.

Para quienes van a circular en sus vehículos tener mucha precaución y circular lo menor posible, ya que hay muchas personas que visitan la ciudad y no conocen bien las vialidades y esto podría tener consecuencias fatales.

El número de emergencia directo con este cuerpo de elementos voluntarios de Bomberos Mazatlán es el siguiente: 669-984044, donde se estará atendiendo cualquier tipo de llamada por alguna de las incidencias antes mencionadas.

