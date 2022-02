¡Se hicieron añicos! Explosión en casa reventó los cristales de viviendas continuas en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Estalló el miedo en la colonia Los Pinos en Culiacán, una fuerte explosión les quitó la calma y los arropó de terror. Y es que una vivienda de dos pisos que está la calle Río del Carmen entre 16 de Septiembre y Lázaro Cárdenas, quedó echa pedazos, tras presuntamente una acumulación de gas que provocó un estruendo minutos después de las 05:00 horas, a nada de que saliera el sol. Los cuerpos de socorro, auxilio y de seguridad, tras el llamado de vecinos acudieron rápidamente, solo a verificar los daños, pues el inmueble estaba deshabitado.

Solo una persona de la casa de atrás, es la que presuntamente la habían retirado de lugar con algunas lesiones, pero no se confirmó.

Maceteros, sillones, tanques de gas estacionado de todo, quedaron destruido en el lugar, mientras que en los alrededores era un panorama similar.

Los cristales de las casas continuas, se hicieron añicos. Todo era tensión, la zozobra aún existía ya que esperaban que algo más ocurriera, sin embargo, las autoridades presentes en el sitio, aseguraron que no y se retiraron.

Mientras que el techo de la segunda planta quedó causando pánico, con peligro de caer a casas continuas.

Ya por la mañana, la tensión disminuyó, los vecinos estuvieron afuera de sus casas, algunos aún recordando el mal momento, otros recogiendo los cristales quebrados, otros más revisando sus inmuebles para ver si tenían desperfectos por la explosión.

Explosión en casa reventó cristales de viviendas en Culiacán | Foto: Alfredo Quintero/ Debate

Algunas personas dijeron que en segundos habían pensado que les había metido a robar, o que un carro se había estampado, pero no, el sonido fue seco y fuerte. En la desesperación, algunos trataron de salir por la parte trasera de sus casas, pero algunas puertas se quedaron entrapadas. Y los daños no solo fueron por la calle donde aconteció el accidente, si no que se dijo que también en otras viviendas. Un carro estacionado también se observó que tenía daños en cristales como si le hubieran disparados, pero se dijo que fue porque entraron fragmentos de concreto.

Entre los comentarios que se escucharon, se decía que en esa casa vivía una familia, pero desde hace más de tres años había fallecido la dueña, por lo que la usaban solamente sus hijos para reuniones familiares.

Además de que ahí se elaboraba para su venta, con una añeja tradición, en pequeña escala por lo que aseguraron, que han sido unas personas amables y atentas.

Cabe mencionar que por la mañana no se vio alguna autoridad en el lugar solo una cinta amarilla que impedía el paso tanto a los mismos dueños como cualquier otra persona por el peligro que esto representaba.

Por parte, será la autoridad competente la encargada de llevar a cambio las investigaciones para que se proceda a reparar los daños causados a terceros y de valorar cual fue la causa principal que provocó el siniestro.