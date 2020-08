Se impactan moto y camioneta por el Centauro en Guamúchil

Guamúchil.- Un accidente automovilístico tipo choque ocurrió la noche de este sábado por el conocido bulevar Centauro de Guamúchil, alrededor de las 20:30 horas, que dejó a una persona lesionada. En el lugar de los hechos se pudo observar una motocicleta color rojo impactada contra una camioneta color blanca. Se desconocen las causas del accidente.

Lo que sí se pudo confirmar es que la persona lesionada es quien conducía la motocicleta y se le trasladó a un hospital de Guamúchil por paramédicos de Cruz Roja. Al lugar de los hechos arribaron los elementos de tránsito municipal de Salvador Alvarado para realizar las diligencias correspondientes.

Se comentó que al parecer era una mujer y no un hombre pero no se pudo confirmar dicha información, ya que se trasladó de manera inmediata. Afortunadamente el conductor de la camioneta no requirió atención médica.

Se desconoce el estado de salud de la persona hospitalizada, pero se comentó que al momento de recibir atención hospitalaria en el lugar del choque presentó convulsiones a causa del impacto.