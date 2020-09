Se incendia basurero en Prados del Valle en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un incendio en un basurero afuera de un domicilio ubicado en Miguel Hidalgo y Chihuahuita en la colonia Prados del Valle, en la ciudad de Los Mochis, movilizó a los tragahumo esta mañana.

El aviso al servicio de emergencia 911 fue por parte de los vecinos quienes manifestaron que las llamas estaban fuera de control y podían propagarse a los domicilios cercanos, por lo que elementos de Bomberos de Los Mochis se dirigieron al lugar y tras varios minutos extinguieron las llamas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No sé informó las causas que provocaron el siniestro. Cabe señalar que los vecinos trataron de apagar las llamas, pero no fue posible debido a lo fuerte del incendio. Por fortuna no hubo lesionados.