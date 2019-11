Se incendia marisquería en Zona Dorada de Mazatlán

Mazatlán.- El incendio de un conocido restaurante de mariscos ubicado en la avenida Camarón Sábalo aún costado de una famosa casa de apuestas del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, aproximadamente a las 04:00 horas movilizó a los cuerpos de rescate del puerto.

La información proporcionada en el lugar señala que fueron personas que se encontraban pasando por el lugar quienes se percataron de que dentro de el negocio se encontraba saliendo humo.

Fue entonces que decidieron llamar a los bomberos para que estos controlaran el incendio.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Policía Turística quienes una vez que confirmaron el hecho solicitaron por radio a los bomberos.

Raúl Briones/EL DEBATE

Al lugar arribaron las dos corporaciones de rescate del puerto Bomberos Voluntarios de Mazatlán y Bomberos Veteranos quienes en coordinación trabajaron para sofocar las llamas.

Asimismo personal de Capta fue quien se encargó de la vialidad de la rúa para que los rescatistas trabajaran en el lugar sin ser interrumpidos.

Luego de media hora de trabajo las llamas se extinguieron y los rescatistas dieron un recorrido por el local para ver indicios de lo que había ocurrido pero lo único que encontraron fue que el incendio había comenzado en una bodega.

Tras el siniestro se calcinaron una infinidad de objetos y más de la mitad del local.

Fue cerca de las 09:00 horas que el encargado del negocio llegó al lugar para sacar las cosas que se había salvado de las llamas.

Desconoce las causas que pudo haber originado el incendio pues comentó que durante la noche hay una persona que se encarga de cuidar el restaurante pero en se momento no se encontraba y al tratarlo de localizar este no le respondía por lo que le hacía sospechosa la negatividad de no responderle.

No hubo personas lesionadas pero sí cuantiosas pérdidas materiales.