Se llevó a sus hijos y no los quiere regresar

Los Mochis, Sinaloa. Una joven madre de familia se encuentra desesperada al no tener noticias de sus dos hijos desde el pasado viernes, cuando el padre de los menores se los llevó y desde entonces no los ha querido entregar.

De acuerdo a las declaraciones realizadas por Nuvia N a este medio de comunicación, Valentín N, quien fuera su pareja sentimental, se llevó a sus dos pequeños, un niño y una niña de 8 y 2 años, respectivamente, el pasado viernes 2 de marzo.

Al momento en que ella fue a rocogerlos él se negó a dárselos y le indicó que no se los daría sino hasta que acudiera con una orden.

"Él me quitó a los niños; al momento de ir por los niños él me dice: no te los voy a dar hasta que me traigas una orden", expresó.

Foto de los menores.

Señaló además que ha estado buscando esa orden, pero sin resultados, ya que "del DIF me manda para acá (Vicefiscalía de Zona Norte) de aquí me mandan al DIF, el caso es que no hay solución".

Incluso comenta sentirse con miedo, ya que Valentín presuntamente la amenazó de muerte. Ante esto acudió a la unidad de Atención a Víctimas del Delito, donde interpuso la denuncia correspondiente y se le brindó la debida protección.

Alrededor de las 16:30 horas, tanto el padre como la denunciante fueron citados en las oficinas de la Vicefiscalía para tratar de llegar a un acuerdo y que entregue a los menores de manera voluntaria para evitar repercusiones legales.

Acuerdo

Trascendió que tras la reunión llegaron a un acuerdo en el que el padre le entregaría a los menores el día de hoy. Para ello la madre y su abogada acudirán en los próximos minutos al domicilio de Valentín N, acompañados de elementos de la Policía Investigadora del Estado, quienes se asegurarán de que se cumpla lo pactado.