"Se lo llevaron los Marinos!: Madre desea volver a su hijo, quien desapareció en Tamaulipas

Tamaulipas.- "Ojalá este Día de las Madres algunas tengamos una felicidad, a nuestros hijos, volver a ver a nuestros hijos, saber qué hicieron, dónde están o por qué se los llevaron", es el mayor deseo de María Elena Domínguez Rodríguez, quien desde hace cuatro años busca a su hijo Jorge Antonio Hernández Domínguez, ciudadano estadounidense que nació en Dallas.

"Es una carga bien difícil de llevar, para la familia, para mí, que no puedo darle una explicación a mis (otros) hijos de qué pasó, porque estamos en eso, de por qué a mi hijo, si no iba ni a fiestas".

Ella está convencida de que la Marina se llevó a su hijo, entonces de 18 años de edad, y a un albañil de nombre Juan Carlos Zaragoza González, el 4 de abril de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Su esposo presenció los hechos. Él estaba al interior de una casa en remodelación; apenas les había pedido que fueran a una tienda por una botella de agua, cuando escuchó alboroto en la calle. Al asomarse observó que una camioneta de la Marina se retiraba y atrás de ella el vehículo de su hijo.

De acuerdo con vecinas del lugar, los marinos bajaron a Jorge Antonio y Juan Carlos de su vehículo, los golpearon y los subieron a la unidad de la Marina.

"A mí me han traído a vuelta y vuelta, Fiscalía siempre me dice una cosa, me dice otra; pero hasta ahorita no se ha podido judicializar mi carpeta, que porque no tengo las pruebas suficientes, no han hecho nada", reclama Malena, como le dicen a la madre de Jorge Antonio.

"Estoy muy dolida por todo lo que pasa en México, siento que las autoridades no hacen nada, ni el Gobierno, uno ya está desesperado de ver tanta injusticia, tanta desaparición, muchachas, niños, de todo".

Originaria de Coahuila, ella y su familia tenían apenas unos meses de haber llegado a Nuevo Laredo cuando ocurrió la desaparición de su hijo, ahora no tiene pensado irse de Tamaulipas.

"Yo vivo en Nuevo Laredo, nomás estoy esperando a mi hijo", dice, como una plática casual, como si realmente supiera que un día volverá a verlo, pero inmediatamente agrega: "Es un dolor que llevamos dentro, y qué podemos hacer, se desaparecen muchas personas al día".

De acuerdo con la Recomendación 36VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elementos de la Marina habrían desaparecido al menos a 27 personas en Nuevo Laredo, en el primer semestre de 2018.

En julio del año pasado, la Secretaría de Marina ofreció disculpas públicas por esos hechos.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, aclaró que por esos hechos hay 34 carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) y 47 víctimas en total, entre las personas desaparecidas, localizadas sin vida y sobrevivientes.