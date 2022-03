Se manifiestan en Culiacán para que aparezca Rubén; que le regresen a su esposo, suplica Iracema Ochoa

Sinaloa.- Rubén desapareció el 28 de febrero, en la ciudad de Culiacán, iba a ver a un supuesto cliente y se perdió todo contacto con él desde entonces.

Ya no pueden con la angustia, expresaron el padre de Rubén Antonio García y su esposa Iracema Ochoa. Él es un hombre trabajador, un buen padre de familia y se dedica hacer el bien por lo que no se explican por qué desapareció sin dejar un rastro, por qué alguien pudo habérselo llevado, dijeron.

“No puedo decirlo de lo bueno que es, es un hombre trabajador, honesto, nunca llegaba tarde a la casa, era puro trabajar, estaba dedicado a trabajar fue a ver algo de trabajo y ya no volvió, yo no pido otra cosa, no pido nada solo que me lo regresen”, dijo entre llanto Irasema.

El 28 de febrero era un día normal, Rubén junto con su esposa comió en casa de su suegra de allí por la tarde salió a encontrarse con dos clientes. Dijo que regresaría como a las 7 de la tarde porque iban a ir a una fiesta, pero ya no volvió.

Por medio del celular se pudo conocer que Rubén estuvo cerca de la cohetera la cual está ubicada en la zona sur de la ciudad. El teléfono del que le habló el presunto cliente con el que se iba a encontrar solo estuvo encendido ese día.

La camioneta de Rubén fue localizada una semana después de su desaparición, la dejaron estacionada en un fraccionamiento que están construyendo para el sector de Bugambilias pero en la misma no se encontró un solo indicio que dieran pista de su paradero.

La desesperación llevó a familiares y amigos a manifestarse este día en el crucero de la Caseta Cuatro. Ellos lo único que piden es que la ciudadanía lo ayude a encontrar a Rubén porque ya no pueden con la angustia.

Rubén se dedica al área de la electricidad, y de su empresa dependen 10 familias. Quien tengan un tipo de información pueden llamar al teléfono 6674 57-99-44.