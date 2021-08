Se mantiene crisis de seguridad en el Centro de Los Mochis: abogados

Los Mochis, Sinaloa.- El asalto a dos trabajadores de la Japama ocurrido en el interior de un banco, al cual acudieron a depositar 650 mil pesos, es una muestra clara de la crisis de seguridad que se vive en el Primer Cuadro de la ciudad de Los Mochis, señaló el vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa en la zona norte, Jorge Rubio Montoya.

El litigante dijo que son notorias las fallas en los operativos para prevenir delitos en ese importante sector que concentra buena parte de los establecimientos comerciales y bancos.

Que cumplan con su función

El vicepresidente de la Fedasin consideró necesario y urgente que los agentes de la Policía Municipal se concentren en su trabajo, que es el de prevenir delitos, pero además que dejen de cometer abusos en contra de ciudadanos que acuden por algún motivo a ese sector.

Y es que los elementos de la Policía Municipal son constantemente señalados de cometer abusos contra peatones y automovilistas, e incluso robo de dinero, como es el caso de Pedro R., quien se dedica a la fabricación y colocación de toldos en negocios.

Pedro comentó que acudió con un hermano a una taquería ubicada en la calle Independencia y al salir fueron abordados por agentes preventivos, quienes argumentaban haberlos visto realizar una necesidad fisiológica en la vía pública.

“Íbamos saliendo de la taquería y uno de los policías me revisó y sacó de mi pantalón 3 mil pesos que me acababan de entregar de anticipo por un trabajo que realizaría en un negocio. No se vale, yo les reclamé y nos llevaron arrestados a mí y a mi hermano, y no me regresaron el dinero. Se supone que los policías están para cuidarnos, no se vale”, señaló Pedro.

Atracos

Al asalto a los trabajadores de la Japama se le suman una serie de atracos en el sector centro, donde incluso en uno de ellos una trabajadora fue agredida con un cuchillo por el asaltante en un negocio ubicado en la calle Gabriel Leyva, entre Obregón y Miguel Hidalgo. Ese mismo día otro negocio ubicado en Independencia, entre Guillermo Prieto e Ignacio Zaragoza, también fue asaltado.

Recientemente también fue asaltada una tienda de conveniencia ubicada en Rosendo G. Castro y Aldama, al igual que algunas farmacias ubicadas en el Primer Cuadro.

Quejas en la CHYJ

El secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Jaime Adalberto Gámez Castro, indicó que sí se han presentado quejas de algunas personas por supuestos abusos y robo de dinero por parte de agentes de la Policía Municipal en el sector centro.

“La gente viene y presenta la queja, pero ya no regresa cuando se les cita para la audiencia, porque al llegar aquí piden que los policías les regresen el dinero que dicen les robaron, pero lo que hacemos nosotros es un procedimiento administrativo, eso ya tendrían que verlo ante la Vicefiscalía”, explicó Gámez Castro.