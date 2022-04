¡Se ocultaba como trabajador agrícola! Detienen a hombre en Sinaloa acusado de secuestro en Guerrero

Culiacán, Sinaloa.- Personal de La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, adscritos a la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), en apoyo a su similar del Estado de Guerrero, dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra probable secuestrador del mencionado estado.

El detenido, de nombre Cornelio “S”, de 31 años y originario de la comunidad de Zacatzonapa, municipio Tixtla, estado de Guerrero, se ocultaba como trabajador de un campo agrícola en la zona centro de Sinaloa.

Fue capturado mediante una orden de aprehensión librada omo presunto responsable de haber cometido Secuestro Express cometido el 4 de noviembre de 2021 lo cual se establece en la Causa Penal C-408/2021 del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal en el Estado de Guerrero con Jurisdicción y competencia en los distritos Judiciales de los Bravo Álvarez y Guerrero con Sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero.

Ese día, la víctima (propietario de un rancho situado al sur de la población de Chilpancingo, Guerrero), llegaba atender su finca cuando es sorprendida por dos sujetos, quienes logran someterlo y llevarlo a ocultar a un domicilio en la colonia Emiliano Zapata de Chilpancingo.

Al momento de mantenerlo en cautiverio, la víctima fue despojada de una suma de dinero que traía en su poder, así como amenazado para exigirle un pago de rescate.

Los delincuentes no lograron comunicarse con algún familiar y decidieron dejarlo en libertad horas después, no sin antes advertirle a la víctima que después se comunicarían para que les entregara la cantidad de cien mil pesos, que, en caso de no hacerlo, volverían a privarlo de la libertad o a algún miembro de su familia.

Fue 11 días después cuando tras varias amenazas recibidas por toda la familia, deciden hacer entrega de 50 mil pesos en efectivo, dinero que sería entregado al hoy detenido en las canchas de futbol de la colonia Santa Fe, en la colonia Galeana.

Un juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Guerrero encontró la probable participación del hoy detenido, pero este ya se había fugado de esa región y ocultado en la zona del valle del municipio de Culiacán, donde fue detectado y capturado por oficiales de la UEA y de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro del Estado de Guerrero, cuando caminaba por una de las calles del Campo El Diez, perteneciente a la alcaldía central de Culiacán.