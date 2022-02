Se organizan vecinos ante la ola de asaltos a casa habitación en Villa Florida en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos del Fraccionamiento Villa Florida en Mazatlán, Sinaloa, se han organizado mediante grupos de redes sociales ante el incremento de robos a casa habitación en ese asentamiento.

"Ya teníamos rato que se había calmado este tipo de situaciones porque por medio del Whatsapp tenemos un grupo y ahí estaba también el comandante del sector pero lo removieron y a raíz de eso como de unos quince días para acá volvieron los robos en la colonia", comentó una vecina de la calle Joaquín Escobar.

Los habitantes de dicho fraccionamiento han recurrido a la instalación de pequeñas lonas en el exterior de su vivienda con el fin de ahuyentar a los delincuentes con la advertencia de que se encuentran en constante vigilancia.

Mencionan además que muchas veces los vecinos no denuncian ante el temor de que sean los mismos policías policíacos quienes los echen de cabeza ya que dicen que los ladrones luego salen y temen que haya represalias en contra de los denunciantes.

"Aquí en la calle vive un ratero que todos los vecinos sabemos quién es, hasta la policía, pero no le hacen nada, lo han correteado hasta su casa pero ahí anda suelto, es quien anda robando y todos lo sabemos pero no le hacen nada, aquí conmigo no se han metido porque tengo todo lleno de luces, pero hace días aquí enseguida con mi vecina andaban arriba de los techos y se querían robar el motor del mini split, pero rápido le avisaron y salió corriendo el ratero, le llámanos a la policía pero nunca llegó", dio a conocer una vecina de la calle Quelite.

Desde robos a mano armada se comenta hasta despojos de pertenencias que con gran sacrificio han adquirido a través de los años, así como también han ingresado durante el día habiendo personas en el interior quienes pudiera estar en riesgo su integridad pero la autoridad municipal brilla por su ausencia comentaron.

Ola de asaltos a casa habitación en Villa Florida en Mazatlán | Foto: Víctor Torres

"Hace días asaltaron a una joven, a quien la amenazaron con una pistola al salir de una tienda y le robaron su bolsa con su celular y otras cosas, pero ya esto es demasiado no puede uno salir a la calle, ante el temor de ser asaltada por algún ratero que ande merodeando las calles de aquí del Fraccionamiento", informó una ama de casa de la calle Cofradía.

Ante la situación que impera en el asentamiento, vecinos piden más rondines de vigilancia y sobre todo presencia de elementos policíacos en las calles de dicho fraccionamiento.

Así mismo piden tener un acercamiento con el comandante del sector con los vecinos y saber quién es porque hasta la fecha desconocen quien sea.