"Sé que está viva", padre de Debanhi envía conmovedor mensaje a su hija

Escobedo.- Este domingo se cumplen ocho días desde que Debanhi Susana Escobar Bazaldúa fue vista por última vez en Escobedo, Nuevo León, aún así el padre de la joven de 18 años se mantiene con esperanza de encontrarla con vida.

Mario Escobar, el progenitor de la desaparecida, dio a conocer a Telediario que junto a autoridades de la entidad revisaron alrededor de 15 videos de cámaras de seguridad cuyo contenido le hizo pensar que la mujer no ha fallecido.

El hombre aprovechó el espacio para decir a Debanhi que, si se entera de la declaración, se mantenga tranquila porque no descansarán hasta encontrarla, rescatarle y llevarle de vuelta a su casa en Nuevo León.

"El día de ayer estuvimos con la fiscalía. Se desahogaron cerca de 15 videos, faltan más. No puedo adelantar mucho, pero con lo que nos mostraron tenemos mucha fe y mucha esperanza de que está viva nuestra hija, yo sé que está viva mi hija, yo lo siento en el corazón, mi hija Debanhi está viva y, si ve este video, quiero decirle que no vamos a descansar para ir por ti, te vamos a rescatar donde quiera que estés, no vamos a descansar hasta encontrar a mi hija", dijo al medio norteño.

Aunque no adelantó mucho sobre las investigaciones, Mario Escobar aseguró que la línea de información que siguen les lleva al municipio de Hidalgo y a zonas próximas al El Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, NL.

"Hoy nos vamos a trasladar a otros dos municipios y esperemos tener noticias el día de hoy porque ya son 8 días, pasa el tiempo y estamos con mucha incertidumbre, pero tenemos mucha fe y mucha esperanza", recalcó.

Cabe recordar que Debanhi desapareció el pasado sábado 9 de abril después de ser abandonada por sus amigas en una fiesta. Inicialmente fue a recogerla un conductor de Didi, mismo que supuestamente la bajó de la unidad y abandonó en la carretera.