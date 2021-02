Se reactiva en la región del Évora la búsqueda de personas desaparecidas

Guamúchil, Sinaloa.- Con la ilusión, fe y muchas esperanzas de encontrar indicios que lleven a dar con el paradero de sus seres queridos, el Grupo Búsqueda Guamúchil reactivó hoy por la mañana sus actividades luego de haber estado paralizado alrededor de un año por motivos de la contingencia sanitaria y otros factores de fuerza mayor.

El Grupo Búsqueda Guamúchil estuvó escoltado por elementos de seguridad/ Daniel Ayala

Durante todo el trayecto las madres de familia estuvieron acompañadas por agentes de la Guardia Nacional, elementos del Ejército Mexicano, así como también por policías municipales de Salvador Alvarado y personal de la Comisión Nacional de Búsqueda especializado en criminología y detección de fosas clandestinas.

El Grupo Búsqueda Guamúchil, que en esta ocasión estuvo representado por seis personas, a las 09:20 horas aproximadamente inició su actividad a orillas del camino de terracería que conduce a la comunidad Gato de Los Gallardo, inspeccionando todo lugar y montón de tierra que se miraba sospechoso.

Para abarcar más terreno, el contingente se dividió en dos grupos y ambos caminaron entre las parcelas sembradas de cártamo y sus respectivas orillas alrededor de 500 metros a la redonda, partiendo del punto donde se rumoró que posiblemente podría estar enterrado un cuerpo.

Pese a que en esa parte el resultado de la búsqueda fue negativo, el grupo no perdió la esperanza y se dirigió hacia otro sector, el cual era el bordo de un represo que desde ahí se podían ver las casas del poblado antes mencionado.

Con machete en mano, palas, güingos, talachos y varillas las buscadoras desafiaban todo lo que se les topaba a su paso, ya que abrían brecha para llegar hasta el lugar indicado y rastrear todo con la finalidad de encontrar a su ser querido desaparecido hace tiempo pero lamentablemente no tuvieron éxito pese a descubrir un tipo estanque de materia de concreto con agua muy sospechoso.

"Al año que desapareció mi hijo puse la denuncia y él ya va a tener cinco desaparecidos, entonces ya tengo más de tres años buscándolo con compañeras que andan en lo mismo en Guasave, El Fuerte, Los Mochis y Culiacán. A pesar de todo ese tiempo no pierdo la esperanza de encontrarlo, sigo buscándolo por donde sea necesario y si Dios quiere lo voy hallar, no me voy a cansar de hacerlo porque necesito tener paz y tranquilidad.

En la región del Évora ya hemos buscado en la Ciénega de Casal, Potrerillos, Buena Vista y ahora nos tocó aquí, en el Gato de Los Gallardo. He ido a muchas otras búsquedas en otros municipios de Sinaloa y tengo mucha fe en que voy a encontrar a mi niño", expresa una de las madres de familia que participaron en esta actividad.

Las actividades dieron inicio en el camino de terracería que conduce a la comunidad Gato de Los Gallardo/ Daniel Ayala

Otra de las afectadas detalló que pese a tener siete años en la búsqueda de su hijo nunca ha perdido la fe en que lo va a encontrar pese a que en lo que están haciendo ponen el riesgo sus vidas y desafiando todos los peligros que se puedan presentar.

"Esta es una lucha la que tenemos qué hacer porque no es fácil asimilar la idea de que se tiene a un hijo desaparecido y por lo tal vamos a seguir buscando para haber si algún día Dios nos da la oportunidad de hallarlo.

Agradezco el apoyo, respaldo y seguridad que nos está brindado la Guardia Nacional, el Ejército, la policía y los integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Algunas búsquedas han sido con resultados negativos, pero aun así no perdemos la fe, mientras podamos buscar lo vamos hacer, ya que nuestra meta principal es encontrar al nuestro o al de alguna compañera.

La verdad desconozco cuantos desaparecidos en total habrá en la región del Évora, pero seguro son muchos porque están los que ya hicieron su denuncia, pero hay otros que no. Se podría decir que nosotros andamos buscando por todos y en todos los lugares posibles con la esperanza de encontrarlos", citó.

