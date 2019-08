Se reanudan los asaltos en motocicleta en el centro de la ciudad

Escuinapa.- De nueva cuenta y después de permanecer varios meses tranquilo, se vuelven a registrar asaltos en el centro de la ciudad, los delincuentes operan a bordo de motocicletas y al parecer con un bate con el que amedrentan a su víctima si se rehúsa a darles sus pertenencias.

En diciembre de 2017 y en los primeros meses de 2018 se registraron varios hechos delictivos en el centro de la ciudad, los responsables de realizarlos operaban a bordo de una motocicleta y mientras uno conducía el acompañante se bajaba de la unidad con el bate y amedrentaba a sus víctimas a las que les quitaron sus pertenencias.

En esa ocasión las víctimas eran empleados de tiendas de auto servicio y restaurantes que trabajaban por las noches y que esperaban para asecharlos y robarles el dinero que portaban y sus celulares.

La semana pasada a través de redes sociales una mujer denunció que dos personas que iban a bordo de una motocicleta la asaltaron y al rehusarse al robo le pegaron con un bate, cuando transitaba por la calle 22 de diciembre.

Juan Carlos Nataren Ovandos, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que se tiene conocimiento de los asaltos en el centro y que ante esta situación ya han reforzado las acciones de prevención.

En la zona comercial no se han reactivado los robos, asaltaron a una muchacha por la calle 22 de Diciembre dos muchachos en una motocicleta, pero no fue a comercio, fue a transeúnte, eso lo supimos por redes sociales y no por que se haya hecho el llamado a la corporación, explicó Nataren Ovando.