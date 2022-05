Se registra el 2do asesinato en contra de un agente vial en Abasolo, Guanajuato, ahora fue una mujer

Abasolo, Guanajuato.- En Abasolo, Guanajuato, fue privada de su libertad una agente de movilidad y tránsito, la mujer fue encontrada en el municipio de Pénjamo sin vida y con impactos de bala en el cuerpo. Un día de festejo y tradición vivía Sara Luz María Morales de 32 años de edad, ella era la agente que había ido a festejar a su madre por el 10 de mayo, le habían dado el día, y se encontraba compartiendo un cálido momento con su progenitora.

Los hechos:

Sara compartía momentos felices en una reunión organizada en el domicilio de su mamá con ubicación en la calle Felipe Ángeles de la comunidad Loma Bonita. Hombres fuertemente armados entraron a la casa y se la llevaron a la fuerza frente a los ojos de su madre quien no pudo hacer nada por ella.

De inmediato se procedió a llamar a las autoridades en toda la zona se desplegó un operativo de búsqueda, horas más tarde fue encontrada sin vida la agente de tránsito en el municipio de Pénjamo, entre las comunidades La Granjena y la Capilla. A la mujer la dejaron tirada boca abajo en un camino de terracería con un balazo en la frente le quitaron la vida, se presume que el asesinato se dio en el mismo lugar porque cerca de ella se encontró un casquillo percutido.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, que confirmaron que ya no se podía hacer nada por la agente pues no contaba con signos vitales, la mujer estaba atada de manos y pies. Hasta el momento no se ha brindado información de los posibles homicidas, pero este es ya el segundo asesinato en contra de agentes de movilidad y tránsito vial del municipio de Abasolo, Guanajuato.

Ya se encuentra abierta una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Guanajuato y se realizan las indagatorias correspondientes en este homicidio contra un agente más en Abasolo.