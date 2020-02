Se registra fuerte choque en la autopista Mazatlán-Culiacán

Mazatlán.- Miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de un choque de entre una camioneta y un camión de carga ocurrido en la autopista Mazatlán-Culiacán a la altura de el kilómetro 35 del carril de sur a norte, a unos metros de la caseta de Mármol, aproximadamente a las 01:00 horas.

La información proporcionada señaló que las unidades transitaban por la rúa antes descritas cuando el chofer de uno de los camiones chocó contra el otro ocasionando que las cajas de la pesadas unidades se destruyeran.

Las unidades siniestradas son una Camioneta de la línea Ford la cual era conducida por Hugo N. de 48 años con caja alta de carga y un camión de la marca Kenworth la cual era conducida por Abraham Martín N. de 33 años.

Fue que tras el impacto la Ford comenzó a tirar el producto que traía dentro de la caja lo que parecida ser grano.

El cual se esparció por aproximadamente 70 metros por la carretera, lo que ocasionó que el tráfico se comenzara a generar y una enorme fila de carros se formara tapando el paso ya que las dos unidades quedaron atravesadas.

Al lugar de los hechos arribaron agentes de la Guardia Nacional estación Mazatlán quienes se encargaron de realizar el parte vial correspondiente.

No solicitaron la presencia de unidades de emergencia pues no había personas lesionadas y el grano no ocasionada un riesgo para el tránsito de los vehículos.

Las dos unidades fueron orillas para permitir el paso de los carros así mismo personas que estaban en el lugar comenzaron a agarrar en bolsas y cartones granos quedaron intactos.

Mientras que los conductores de las unidades recogían lo que podían con palas, la carretera duró cerrada aproximadamente dos horas en lo que las autoridades realizaban el peritaje vial.

Después de esto la rúa fue liberada y personal de la Guardia Nacional controlaba el tráfico para que no ocurriera un accidente.