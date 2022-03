Se reporta una extorsión telefónica por día en Mazatlán, según personal de la UEA

Mazatlán, Sinaloa.- En estas últimas dos semanas se han estado presentado alrededor de una extorsión telefónica diaria en la zona sur, según información proporcionada por elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), adscritos a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

“La semana pasada y antepasada tuvimos uno diario aquí en la ciudad (Mazatlán), en el estado ha habido a llegar a dar de tres a cuatro casos, unos sí han depositado otros no, pero siempre se ha recuperado al familiar”, lo dio a conocer la comandante R8 FOX.

Los elementos de la UEA mencionan que es muy fácil de darse cuenta cuando se trata de una extorsión telefónica, ya que han llegado a pedir desde 300 mil pesos pero a las pocas horas se dan por 10 mil pesos.

Los números que se han detectado han sido últimamente con lada de Mazatlán y de diferentes penales, principalmente del penal de Altamira, Tamaulipas.

Si usted es víctima de este tipo de extorsiones se recomienda que inmediatamente hay que colgar y buscar a su familiar para verificar si se encuentra bien.

Los números para denunciar este tipo de casos son: 800-221-5803, también marcar al 911 y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Estos son solamente reportes donde se les ayuda a la ciudadanía a encontrar a su familia, hay muchos casos que no se conocen ya que no se reportan, depositan y no se tiene conocimiento de dicho hecho por parte de la autoridad.

Se tiene una lista de números extorsivos que se han dado a conocer a través de las redes sociales de la Fiscalía General del Estado para que la ciudadanía tenga esa información.

Las extorsiones telefónicas se terminan al colgar inmediatamente y comunicarse con su familiar para verificar que se encuentra bien.