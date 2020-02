Se reportan detonaciones de armas de fuego en distintas partes de Culiacán

Culiacán.- Una serie de detonaciones de arma de fuego provocaron pánico de nueva cuenta en Culiacán luego de que uno de los casos, se registró en el sector Tres Ríos cuando se reportó una ráfaga de arma larga cerca de la zona de restaurante.

Los hechos fueron reportados a partir de las 8:00 de esta mañana.

Asimismo en redes sociales, los usuarios detallaron que hubo mas disparos cerca de Ciudad Universitaria e Infonavit Barrancos.

De momento la autoridades no ha opinado al respecto y asimismo no se ha reportado personas heridas durante dichas acciones violentas qué siguen generando sicosis social y pese a los operativos en conjunto entre fuerzas locales y federales no han disminuido dicho problema.