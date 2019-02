Se va a revisar el programa de estancias infantiles, declara AMLO

Cd. de México.-Tras denunciar intereses partidistas detrás de quienes exigen dinero para las estancias infantiles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá a presiones y que no se le entregara recursos a las organizaciones, solo a los beneficiarios.

"No les gusta el cambio, pero no vamos a entregar dinero a organizaciones. Los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios", advirtió.