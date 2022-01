Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán defiende a escolta que andaba de "bala suelta"

Mazatlán, Sinaloa.- El Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola defendió a su escolta que anduvo de “bala suelta” el pasado día sábado en la colonia Villas del Sol y amenazó con su arma de cargo a personas en dicho asentamiento, además de que había sostenido una riña con otras personas y causó daños materiales a dos motocicletas, a pesar de que en el parte oficial también mencionaba que se encontraba en estado etílico.

“A lo que yo tengo entendido y el reporte que salió fue que accionó un disparo al interior su domicilio ese fue el reporte que me hicieron llegar, efectivamente sí lo realizó yo inmediatamente giré instrucciones, mandé al domicilio a verificar y se le detuvo pero como no fue en flagrancia ni se detectó nada, se le llevó a la Secretaría y se le ordenó que estaba arrestado por 36 horas, porque no se le va a permitir actos de este tipo a nadie, absolutamente a nadie”, mencionó Alfaro Gaxiola.

En cuanto a lo que el escolta identificado como Jesús Antonio “N”, se encontraba en estado etílico en el momento de su detención el encargado de la seguridad pública en el municipio dio a conocer que su personal estuvo trabajando toda la noche y que se retiraron a las 10 de las mañana y que el reporte se recibió por la noche para amanecer el domingo.

Sobre los supuestos daños a dos motocicletas que el mismo policía antes mencionado ocasionó se informó que toda esa información es falsa.

Asimismo, en cuanto a las denuncias ciudadanas que el día 31 de diciembre por la madrugada para recibir la llegada del año nuevo en la mayor parte de la ciudad se escucharon detonaciones de armas de fuego de calibre, Juan Ramón Alfaro Gaxiola comentó que se realizaron verificaciones en todos lados y que la mayoría de los reportes eran falsos, solamente en un caso se detectó una pistola pero resultó que era de juguete.

Con respecto a los robos a comercios durante este fin de semana de año nuevo, se dio a conocer que hubo saldo blanco a pesar que el pasado día 31 de diciembre se registró un asalto a una tienda de conveniencia en el Fraccionamiento Los Portales, Álfaro Gaxiola comentó que no se han registrado ningún tipo de hechos con respecto a estos casos.

En cuanto el operativo de alcoholemia durante este fin de año se dio a conocer que no trabajo durante la noche del viernes 31 de diciembre ni durante el sábado 01 de enero.