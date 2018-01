Secuestran a taxista; un pequeño lo rescata de su tortura

Zacatlán de las Manzanas, Puebla.- Gracias a un pequeño angelito terminó la tortura de un hombre que fue secuestrado por un hombre armado.

De acuerdo con información de Página Negra, la víctima, identificada como Miguel Ángel “N”, de 50 años, señaló que fue secuestrado en la comunidad de Metlaxixtla, en el Pueblo Mágico de Zacatlán. Detalló que una fémina le había solicitado un traslado por vía telefónica, y al llegar un hombre lo amagó con un arma de fuego y dijo haber sido obligado a llamar a su familia para decir que les entregaran dinero a sus captores.

El conductor fue amarrado de pies y manos y lo aventaron en un hoyo para hacer barbacoa; asimismo le ordenaron que no gritara porque si no acabarían con su vida.

El señor Miguel reveló que estuvo durante varias horas, las cuales lo cansaron y ya estaba adolorido. Decidió pedir auxilio y al poco tiempo llegó un niño que andaba cuidando borregos. Lo desató, lo llevó a una vivienda y los dueños de la casa pidieron ayuda de la policía.

El hombre fue trasladado a un hospital para que recibiera atención médica y hasta el momento su estado de salud es estable. Se desconoce si su familia pago el rescate.

Manizales, Colombia.- Una mujer ha sido detenida por las autoridades por secuestrar a una bebé de un mes de nacida y lanzar a su hermanita de 4 años y a la madre al caño de una comunidad rural.

Daniela Valencia, madre de las menores, relató a las autoridades cómo una mujer que tenía tiempo ganándose el favor de ella y de sus hijas con obsequios, las invitó a que la siguieran cerca del canal donde supuestamente les daría unos regalos.

Sin embargo, cuando la mujer le preguntó si podía cargar a la bebé, aprovechó que tenía a la niña en manos y empujó a la joven madre y a su otra hija al lago Balsora.

“Nos sentamos a tomar algo y me tiró al agua (…) me dijo: ‘me deja cargar la niña’. Entonces le dije que sí porque la otra estaba jugando en el borde del agua, entonces cuando yo cogí a mi bebé, ella me empujó", contó Daniela a El caracol.