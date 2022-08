Sedena asegura enfocarse en no transgredir los derechos humanos en Sinaloa

Agregó que siempre que se van a llevar actividades operativas antes de iniciar, el encargado le da instrucciones precisas de no hacer uso incorrecto del armamento y si llega a haber un evento donde resulte un herido, proporcionar los primeros auxilios para privilegiar la vida del civil.

Al cuestionársele cómo actúa la Sedena al recibir un llamado de la CEDH, indicó: “de inmediato se le da el seguimiento, se hace una investigación para deslindar alguna responsabilidad, para que la ciudadanía no tenga la desconfianza hacia el instituto”, expresó Adonis Mayo García.

“El tema de derechos humanos es un tema muy importante para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Desde el momento en que ingresa el personal a las filas del Ejército se incluye en un programa de adiestramiento de aproximadamente 50 horas y en los cursos se dedican a prepararlos para no transgredir los derechos humanos, sino al contrario, a respetarlos”, mencionó el alto mando de la Novena Zona Militar.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.