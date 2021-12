Seguridad Pública de Ahome hace llamado para evitar asaltos o robos

Los motociclistas que circulen por el primer cuadro de la ciudad también deberán hacer el uso del casco protector de seguridad, al igual que su acompañante. No deben viajar más de dos personas (no es vehículo familiar), también deberán portar luces y su placa.

Primeramente, recomiendan a las personas que si van a efectuar compras esta semana que inicia, en la víspera de los festejos, no llevar mucho efectivo en bolsos de mano o monederos; de preferencia llévelo en las bolsas delanteras de su pantalón o falda, o bien pagar sus cuentas con tarjeta, así no se expone a perder su efectivo en caso de sufrir robo o asalto .

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.