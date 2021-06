“Sentí la necesidad de ayudar a la gente”: Jannai Chávez Mejía, socorrista de Cruz Roja Mazatlán

Sinaloa.- Jannai Chávez Mejía ingresó a la benemérita Cruz Roja en el año de 1994 a la edad de 15 años. Actualmente tiene 27 años de pertenecer a esta institución en Mazatlán, siempre dispuesto a apoyar a las personas y a salvar vidas.

“Hace como 30 años más o menos, veníamos en un vehículo con mi familia de Urías para el centro y por el paso superior de una calle de terracería y entre el puente salió una ambulancia. Desde ahí se me hizo muy llamativa porque no era común a las demás, era una ambulancia que contaba con luces estroboscópicas. Era de Cruz Roja y me llamó mucho la atención. Desde ese mo-mento me nació la inquietud. Mis padres no me de-jaban pero a raíz del fallecimiento de mi madre me entró más la carcoma por entrar a esta institución”, comenta Chávez Mejía.

En mayo de 1994 tomó la decisión de volverse paramédico para ayudar a la gente. “Dentro de estos años en la institución me ha tocado vivir muchas cosas. Me ha tocado atender a muchísima gente. Me ha tocado estar en muchos tipos de servicios y en muchos tipos de apoyos asistenciales. Me ha tocado salir a La Paz en los 90 en los huracanes. Me ha tocado ir a Escuinapa, a Concordia, ya que la Cruz Roja no solo son las ambulancias, sino también existen los apoyos asistenciales”, agregó.

Inicios

Chávez Mejía narra que cuando ingresó, tomó un curso de una semana que se llamaba Cinco acciones para salvar una vida.

En ese entonces, el comandante Manuel Bibiano Sán-chez les preguntó quién quería quedarse a prestar sus servicios a la ciudadanía. Fue uno de 15 que tomaron esa decisión y actualmente es el único en activo en Cruz Roja.

“Mis primeros servicios fueron durante Semana Santa, en un módulo donde acudíamos como el Comité de Juventud, con servicios de apoyo a la ciudadanía, ya que como contaba con 15 años, estuvimos en un módulo de localización y búsqueda. Ya al cumplir la mayoría de edad nos pedían que pasáramos a prestar los servicios en la ambulancia. Empecé en la delegación, en la Álvaro Obregón, y de ahí nos mudamos aquí sobre la avenida Ignacio Zaragoza”, comentó el experimentado paramédico socorrista.

Aún recuerda su primer servicio. Fue un hombre que se cayó y que atendieron sobre la avenida Gabriel Leyva. Lo trasladaron al hospital y por su estado etílico, al estar sentado se volvió a lesionar la cabeza y pronunciaba las palabras al revés, de la última letra a la primera. Tras ser atendido lo llevaron a su domicilio, en la colonia Juan Carrasco.

Tristes recuerdos

Entre los servicios que han dejado marcado a Jannai Chávez Mejía fue una volcadura sobre el kilómetro 40, en el tramo Culiacán-Mazatlán y que fue una escena muy grotesca pues fallecieron varios miembros de una familia. Lo dejó marcado una bebé que quedó al interior de la camioneta con su sillita y con su cinturón. No sufrió ningún daño, solo le quedaron marcadas las líneas del cinturón del carro.

Los servicios donde hay menores son los que más lo han dejado impresionado debido a que también es padre de familia.

“Aquí en la institución te haces una persona fría, dura de sentimientos, medio rara en cuestión de sentimientos. Ya ahora hay departamento sicosocial que te ayudan en esa cuestión sicológica. A nosotros nos enseñaron a actuar fría y serenamente a no involucrar los sentimientos para salvaguardar el bienestar y la vida de los heridos”, comentó Chávez.

Fiesta postergada

Este 2021 será el segundo año que no se celebra el Día del Socorrista, que es este 24 de junio. Solo se oficiará una misa de ac-ción de gracias en la parroquia de San Carlos Borro-meo, a las 18:00 horas, y posteriormente se hará un recorrido por diversas calles de la ciudad.

Comentó que este año, a través de las redes sociales, la ciudadanía generó diversos llamados para negar el apoyo a esta institución en la Colecta Anual 2021 y los paramédicos han sido víctimas de diversos ataques cuando acuden a prestar algún servicio.

Mencionó que Cruz Roja no recibe ningún apoyo del gobierno y la ayuda que recibían en las escuelas no fueron posibles debido a la pandemia, y esta institución tiene muchos gastos. En el caso del apoyo que se hace a través del refrendo vehicular, hay muchas personas que no quieren apoyar.