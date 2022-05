Sicarios balean a un policía afuera de su casa en Zamora, Michoacán

Morelia, Michoacán.- Los agresores cazaron al policía a bordo de una motoneta, lo balearon frente a su casa y huyeron, afortunadamente el elemento de la Policía Municipal solo resultó con heridas leves en el brazo izquierdo, los hechos se registraron en el municipio de Zamora, Michoacán.

Sus vecinos del Fraccionamiento Valle Dorado, dieron aviso a través del teléfono de emergencias, quienes reportaron la balacera al 911, señalaron durante la llamada que en Zamora, sobre la calle del Cerro del Punhuato se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán atendieron al llamado de emergencias, por lo que se trasladaron al sitio, donde dieron cuenta de lo que le sucedió al oficial Luis Y., al darse cuenta de las heridas provocadas por los impactos de bala que recibió el policía decidieron solicitar apoyo de los paramédicos.

El cuerpo de auxilio médico señaló que las heridas provocadas por el ataque armado al policía no eran graves, por lo que la atención se le brindó en su domicilio, ya que las heridas no eran graves no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

La calle donde habita el policía atacado fue delimitada y para resguardar la escena del crimen, el personal de la Fiscalía General del Estado, tomaron conocimiento del hecho e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por la tentativa de homicidio contra el oficial.

En Morelia la mañana de ayer fueron encontradas tres narcomantas que informaban sobre elementos de la Policía de Michoacán que estaban protegiendo a criminales en Zamora.

Las lonas están firmadas por el “Observatorio Ciudadano Zamorano A.C.”, quienes colocaron los mensajes en diversos puntos de la capital, estas fueron localizadas en al menos tres puentes peatonales, por la madrugada los responsables se dieron a la tarea de colgarlas en la zona de Camelinas, Torreón Nuevo y la carretera Morelia-Pátzcuaro.

En el mensaje escrito se ha acusado directamente a los mandos de la Policía Michoacán, de la Región Zamora, de estar trabajando de la mano con un cártel de drogas.