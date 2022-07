Sicarios golpean a sacerdote en Michoacán, dijo "fue un ataque profesional"

Morelia, Michoacán.- Sujetos lo abordaron en la carretera y lo hirieron de gravedad, las misas de ayer en Michoacán fuero para orar por la salud del sacerdote Mateo Calvillo, quien fue víctima de la violencia.

"Las cosas sucedieron en tres minutos. Fue un ataque profesional, me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario, (...) tenía en los puños un arma, se dirigió a mí, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles", señaló el sacerdote.

El padre Mateo Calvillo es el encargado de la Comisión de Evangelización en Radio y Televisión para la Arquidiócesis de Morelia, quien en un texto describió el ataque y a su agresor.

"Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo. ¿El motivo? Era un psicópata, ellos no razonan ni tienen controles", detalló.

También recordó a sus hermanos jesuitas, quienes fueron asesinados en Chihuahua hace no más de quince días, así como a tantas otras víctimas del crimen organizado en territorio michoacano.

"Me salió muy barato, si pienso en la suerte de los hermanos jesuitas asesinados y en tantas muertes y masacres", recriminó en su texto.

La agresión se suscitó entrando al pueblo de Queréndaro, una zona de transición entre el oriente de Michoacán y cercano a la ciudad de Morelia, ahí el sacerdote tras la agresión buscó ayudad del señor cura, Rafael Juárez.

Al Gobierno de México le recordó que su deber es proteger a las víctimas y no a los sicarios que son quienes siembran el terror y dolor en las familias de México.

Te recomendamos leer:

"Me siento honrado de ser hermano de las víctimas, de la violencia, inocentes, asesinados heridos despojados de sus pertenencias, expulsados de sus pueblos, de tantos muertos denunciados y de los no denunciados, los hijos perdidos, desaparecidos o enrolados con los narcos y criminales, todos los inocentes que Andrés Manuel - López Obrador - no defiende porque anda dando abrazos a los asesinos y protege a los narcos, «porque también son seres humanos»", se lee en la carta que compartió.