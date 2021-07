Sigue la búsqueda de Pavel, adolescente desaparecido en el río Piaxtla en San Ignacio

Sinaloa.- Decenas de personas se unieron a la búsqueda del joven Pavel "L", el adolescente de 13 años de edad, que desapareció el día de ayer jueves, cuando se bañaba a la orilla del río Piaxtla en la sindicatura de San Javier, en San Ignacio, Sinaloa, según testigos este fue visto por última vez a las 17 horas.

Cuando vieron que no regresaba a su domicilio, sus familiares y amigos salieron a buscarlo pero no lo encontraron, fue cuando habitantes se sumaron a n su búsqueda hasta la madrugada pero sin lograr ubicarlo.

El alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, dijo estar muy consternado, debido a que Pavel, continuamente convivía con sus hijos, por lo que le tiene un cariño especial.

Leer más: Niño sufre lesiones tras choque de auto contra moto en Lomas del Mar en Mazatlán

"El día de hoy, personalmente me sumé a las labores de búsqueda, es muy triste ver qué ya cayó la tarde y no hemos podido encontrarlo, seguiremos buscando hasta encontrarlo" expresó Báez Martínez.

Además añadió que personal de Protección Civil Estatal y Policía Estatal Preventiva, se unió a las labores de rescate, "siempre que lo he querido he tenido el apoyo del director de Protección Civil del Estado Francisco Vega, así como de Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador del Instituto Estatal zona sur, y esta ocasión no podía ser la excepción, inmediatamente tuvimos la respuesta esperada" añadió el edil.

Por último dijo que se espera que las labores se reanuden el día de mañana, si las condiciones climatológicas lo permiten, "agradezco a nombre de la familia que en este momento se encuentra destrozada, el apoyo en la búsqueda, porque prácticamente todo San Javier y sus alrededores, se sumó a esta causa" concluyó.