Sigue la violencia en Zacatecas: abandonan camioneta con 6 cuerpos frente a Palacio de Gobierno

El gobernador de Zacatecas, David Monreal , confirmó el hallazgo de los cuerpos dentro de la camioneta, detallando que las víctimas tenían huellas de violencia. "A las 5:30 de la mañana me informan que una camioneta gris Mazda, que vinieron a dejar aquí frente a Palacio de Gobierno con cuerpos de aparentemente golpeados, lesionados y que vinieron a dejarlos aquí frente a Palacio", explicó en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Zacatecas.- La madrugada del 6 de enero de 2022 fue abandonada una camioneta con seis cuerpos frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas , donde la ola de violencia no cede, con 22 muertos tan sólo en los primeros cuatro días del año.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.