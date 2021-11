Siguen las autoridades en la lucha contra el fentanilo en Sinaloa, a días de histórico aseguramiento

Sinaloa.- La lucha de los tres niveles de gobierno contra la comercialización y producción de pastillas de fentanilo sigue abierta, tras el histórico aseguramiento de dicha droga hace unos días. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa (SSP) destacó que el estado, figura a nivel nacional en decomisos, pero no es el único donde se esté produciendo.

Droga mortal

El funcionario estatal consideró que actualmente se encuentran participando principalmente en apoyo a las fuerzas federales, y si su memoria no le falla, aseguró que, en el acumulado de este año, llevan más de 2 millones de pastillas aseguradas, precisando que respecto a lo decomisado, hace algunos días no habían visto tanto material junto.

Consideró que es un buen resultado, no tanto en materia de seguridad, si no más bien en cuestión de salud, porque esta droga, señaló, no llegará a manos de jóvenes, ya que la catalogó de muy peligrosa, pero sobre todo demasiado adictiva, por lo que se ha propagado su comercialización, no solo en Sinaloa si no también en otras entidades.

Hizo una comparación entre el fentanilo y la sal de mesa, una similitud de tres gramos de este último componente con la droga sintética puede matar de sobredosis a una persona de menos de 100 kilos.

Tan delicado es su manejo, que Cristóbal Castañeda indicó que se tiene que trabajar con equipo especial porque inclusive se puede absorber por la piel.

Indicó que no han encontrado en Sinaloa algún laboratorio que produzca de cero dicha droga,

solo talleres de confección de pastillas. “Sinaloa ha resaltado por contar con un gran número de aseguramientos, pero no quiere decir que es el único estado donde esté produciéndose esta droga”, reiteró.

Mal manejo

Destacó que en el proceso de fabricación de pastillas de fentanilo, no hay control de calidad adecuado, la mezcla la hacen mal licuada, es decir, cuando una pastilla no tiene las características técnicas o tecnológicas para saber qué está en cada pastilla, por lo que una que se pase un poco de la dosis, es lo que genera la muerte por sobredosis de una persona. Invitó a la ciudadanía a denunciar, porque no solo es un riesgo para los que ahí trabajan, si no también para los vecinos.

Millonaria producción entre el Inge y el Che en Culiacán

Con el arresto de Armando el Inge en sector habitacional de Culiacán, donde se aseguró por parte de las fuerzas armadas un millonario cargamento de fentanilo, además de armas y cuatro de sus presuntos colaboradores, cabe destacar que en marzo de este año, otro importante narcotraficante al servicio del Cártel local, fue aprehendido, y a quien la autoridad federal identificó como José N., alias el Che.

A él se le señaló hasta 300 mil pastillas de fentanilo cada día. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló que el aseguramiento de fentanilo puro más importante de la historia, superando los 970 millones de pesos en el mercado, fue el que se incautó presuntamente el día 28 del mes pasado. Por otra parte, personal de las fuerzas armadas han incautado diversas viviendas en este año, entre ellas, las que están ubicadas en colonias como La Progreso, Lomas de Boulevard, Capistrano, Vista Hermosa, sector Las Quintas, entre otros.