"Sin buscar culpables": Madre pide a jefes de cárteles de Sonora permitan la búsqueda de familiares

Sonora.- Una madre desesperada por hallar a sus hijos pidió mediante un video a los jefes de los cárteles de Sonora que les permitan a los colectivos de búsqueda realizar labores sin riesgos, pues lo único que ellas anhelan es encontrar a sus familiares.

La mujer que se llenó de valentía es la líder del colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, quien en la grabación de menos de dos minutos platica que desea poder continuar buscando a sus dos hijos.

"Al desplazarme de Sonora me ataron de pies y manos y me quitaron la posibiliadad de seguir buscando a mis hijos, yo tengo necesidad de seguir buscándolos por eso me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles de Sonora que no nos maten, no nos desaparezcan, que nos dejen seguir buscando, que ellas no buscan culpables ni justicia", resaltó la líder del colectivo.

La madre, comentó que inició el colectivo por la necesidad tan grande que tenía de traer a su hijo a casa, que eso la impulsó a salir a campo con pico y pala a buscarlo y en el camino encontrar tanto desaparecido. Pide a jefes de cárteles realizar búsqueda de familiares sin riesgos.

Actualmente Cecilia Patricia se encuentra en otro estado de la República desde hace meses, debido a que fue amenazada, es resguardada por un mecanismo que protege a periodistas y defensores de derechos humanos.

"Necesito volver a mi estado, necesito volver con mi familia, volver a mi casa, regresar a buscar a mis hijos, por favor te suplico a ti, que no nos quite la posibilidad de encontrar a nuestros desaparecidos, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos", puntualizó.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue amenazada de muerte el pasado mes de julio de 2021, por ello solicitó protección a las autoridades correspondientes.