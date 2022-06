Sin freno, desapariciones forzadas en Sinaloa; van 485 registradas en 2022

Mazatlán, Sinaloa. Las desapariciones forzadas en Sinaloa se han incrementado en los últimos meses, y Mazatlán no se salva.

Las cifras

En lo que va del año, en Sinaloa se tiene el registro de 485 denuncias de desapariciones forzadas, siendo 122 mujeres y 363 hombres.

En comparación, en el mismo periodo del 2021, se tenía un total de 475 casos, la tendencia es muy similar.

En Mazatlán, en el 2021 se registró la cantidad de 220 desapariciones forzadas, y en lo que va del 2022 se tiene el registro de 75 casos, de los cuales 27 han sido localizados, siendo 14 mujeres y 13 hombres, y 47 sin localizar, siendo 44 del sexo masculino y 3 del sexo femenino.

Localizadas con vida

En conferencia de prensa, la fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informó que además 181 personas ya fueron localizadas con vida y 28 fueron localizadas sin vida, 26 hombres y 2 mujeres, siendo una de ellas la joven maestra Fabiola Vianey, quien fue localizada en el interior de una vivienda en la colonia Centro en Los Mochis, Ahome, recientemente. De las 276 personas que se encuentran aún sin localizar, 253 son varones y 23 féminas.

No hay excepción

En Mazatlán han ocurrido casos de desapariciones forzadas incluso de turistas que vienen a vacacionar al puerto. Algunos de los casos más sonados durante este año son los de una pareja originaria de la Ciudad de México que desapareció el 26 de febrero, sus nombres son Liliana Sugey N. y Víctor Hugo N.

Durante los días de Semana Santa, tres hombres originarios de Nuevo León, de vacaciones, fueron “levantados” por un grupo armado: se trata de Pablo Leonel N., Eduardo Alberto N., Carlos Daniel N., de 29, 26 y 23 años respectivamente.

Los meses con mayor número de incidencias son mayo, con 52 casos, abril con 50, marzo con 47 y lo que va del mes de junio se tiene el registro de 30 desapariciones forzadas en Sinaloa.

En comparación con los años anteriores se tiene que en el 2020 se tuvo el registro de 898 personas víctimas de desaparición forzada, siendo 131 mujeres, 765 hombres y dos no especificadas, según estadísticas de la Fiscalía General del Estado.

En el 2021 hubo un incremento de casi 100 personas, más siendo la cantidad de 982 personas, de ellas se registró que eran 161 mujeres, 820 hombres y una sin especificar su género. El rango de edad con más casos es de mayores de 41 años, le sigue el de entre 21 a 35 años.

Durante estos últimos 3 años Mazatlán se ha considerado el municipio en segundo lugar en desapariciones forzadas, teniendo en el 2020 un total de 216 y durante el 2021 se registraron 220 casos.

Años sin recibir avances

Para Noemí, mejor conocida como la Pantera, quien vive en carne propia el ser madre de un joven que fue víctima de desaparición forzada, ya son más de 3 años que no sabe de su hijo Juan Carlos Rivera Padilla, y las autoridades no le dan avances de las investigaciones.

A pesar de vivir el dolor de la desaparición de su hijo, del calor y de caminar en el monte, ni ella ni sus compañeras del Colectivo de Rastreadoras locales Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, pierden la esperanza de poder localizar a sus familiares que se encuentran desaparecidos.

“Son más de tres años ya, el pasado día 27 de mayo ya se cumplieron tres años de la desaparición de mi hijo, hasta la fecha no hay avances en las investigaciones, hemos tenido cuatro mesas de trabajo con el personal de la Fiscalía, pero no hay avances, a pesar de que yo les he dado datos e información de lo que ocurrió y de las personas que vieron a mi hijo por última vez”, comenta Noemí.

Ellas, como madres, esposas e hijas de personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas, sufren además el rechazo de su propia familia, ya que les dicen que piensan que pueden ser también víctimas de este delito por el solo hecho de ser familiares, añade.

Reciben más apoyo de amistades, destaca.

En cuanto el apoyo que reciben por parte de la autoridades cuando salen a buscar, lamentan que es poco, que solo se les proporciona un camión donde viajan las buscadoras o “rastreadoras”. Ellas tienen que costear la mayor parte de lo que implica salir a buscar, se tienen que comprar aguas, sueros, comida, entre muchas otras cosas necesarias.